«Petze» Microsoft Teams: Neue Funktion meldet, wer im Büro ist

Die Hölle friert zu – «Halo» erscheint auf der Playstation 5
von Domagoj Belancic
Ab Dezember will Microsoft in Teams eine Funktion einführen, die erkennt, ob Mitarbeitende im Büro sind. Dies löst Bedenken aus.
Microsoft plant, die Plattform Teams zu erweitern – und zwar um eine umstrittene Funktion. Diese soll erkennen, ob Mitarbeitende tatsächlich im Büro sind. Ab Dezember 2025 soll Teams automatisch den Arbeitsort anhand der Verbindung zum WLAN bestimmen können.
Die neue Funktion trägt den Namen «Work Location Detection». Sobald sich dein Laptop oder ein anderes Gerät mit dem definierten Unternehmensnetzwerk verbindet, setzt Teams automatisch den Arbeitsort auf «im Büro» oder auf das jeweilige Gebäude.
Microsoft begründet die Erweiterung damit, hybride Arbeitsformen unterstützen zu wollen und mehr Transparenz darüber zu schaffen, wer gerade vor Ort arbeitet. Das könne hilfreich sein, zum Beispiel für die Planung von Sitzungen. Gleichzeitig betont Microsoft, dass die Funktion standardmässig deaktiviert sei und nur mit Zustimmung der Mitarbeitenden aktiviert werden könne.
Experten kritisieren jedoch, dass die Neuerung auch als eine Form der Überwachung wahrgenommen werden könne, so etwa die Kanzlei Härting gegenüber Heise. Unternehmen könnten die Funktion dazu nutzen könnten, das Verhalten von Mitarbeitenden im Homeoffice zu kontrollieren. Speziell in Europa müsse zudem die Konformität dieser Funktion mit den Datenschutzgesetzen überprüft werden.
«Tom's Guide» und andere Portale stellen nun Vermutungen an, dass das neue Feature diesen Trick verunmöglichen wird. So könnte die neue Funktion etwa die IP-Adresse oder die MAC-Adresse des Routers überprüfen, um den Standort des Arbeitsgerätes sicherzustellen. Bestätigt ist dies allerdings nicht.
Seit ich herausgefunden habe, wie man bei der ISDN-Card beide Telefonkanäle für eine grössere Bandbreite aktivieren kann, bastle ich an digitalen Netzwerken herum. Seit ich sprechen kann, an analogen. Wahl-Winterthurer mit rotblauem Herzen.
Bereits jetzt lässt sich der Arbeitsort bereits bisher von Teams anhand des WLAN-Namens feststellen. Stimmt der Name des WLANs (die sogenannte SSID) mit dem WLAN-Namen des Firmen-WLANs überein, wurde der Status «Im Büro» angezeigt. Seit der Pandemie überprüfen manche Unternehmen so, ob die Mitarbeitenden tatsächlich im Büro erscheinen. So zum Beispiel Amazon, wie der Blog «Tom’s Guide» schreibt. Um ihre Vorgesetzten auszutricksen, hätten Mitarbeitende den Namen ihres Privat-WLANs einfach umbenannt. Dies reichte, um Teams zu täuschen.