Pickleball, Krafttraining, Yoga – Apple erweitert Angebot von Fitness+

Zum Start ins neue Jahr erweitert Apple das Kursangebot in seiner Fitness-App. Es gibt Trainingsprogramme, um im Trendsport Pickleball besser zu werden, um schwierige Yoga-Posen hinzubekommen oder für progressives Krafttraining.

Klotzen statt kleckern – so lautet das Motto bei den Apple-Verantwortlichen für Fitness+. Ab Montag, 6. Januar, gibt es im virtuellen Fitnessstudio neue Inhalte. Um sie nutzen zu können, musst du in der Schweiz 12.90 Franken pro Monat oder 99 Franken im Jahr investieren. In Deutschland ist es mit 10 Euro pro Monat und 80 Euro für ein ganzes Jahr etwas günstiger, in Form zu kommen. Nutzbar ist die App nur auf Apple-Geräten, konkret mit iPhone, Watch und iPad sowie über die Apple-TV-Box. Alle Inhalte sind in englischer Sprache.

Schon bisher gibt es einen grossen Katalog an Videos, die zwischen fünf und 45 Minuten lang sind und viele Sportarten abdecken: von Pilates über Rudern, Radfahren, Tanzen und Yoga bis zu Krafttraining oder Meditation.

Drei Wochen für mehr Kraft

Neu gibt es ein Programm für progressives Krafttraining. Es dauert drei Wochen. Wenn du es nutzt, wirst du durch den Prozess des Kraftaufbaus und der Kraftaufrechterhaltung geführt, verspricht Apple. Es gibt innert drei Wochen zwölf Trainingseinheiten, die jeweils 30 Minuten dauern. Die erste Woche steht im Zeichen der progressiven Überlastung, die zweite unter dem Motto «Zeit unter Spannung», in der dritten Woche geht es um dynamische Kraft. Und wenn du einmal durch bist, kannst du eine zweite oder dritte Runde machen – dann einfach mit angepassten Gewichten.

Perfekt für Pickleball

Zig Millionen Amerikaner und Amerikanerinnen sollen inzwischen dem Trend erlegen sein und beim Pickeball die Bälle übers Netz jagen. Da kommt Apple zwar etwas spät zur Party, aber hat immerhin mit Catherine Parenteau eine der drei besten Spielerinnen der Welt dabei. Mit ihr zusammen ist das Programm erstellt worden, das Kraft, Ausdauer und Beweglichkeit fördert – inspiriert vom Trainingsprogramm der Profi-Spielerin.

Für die perfekte Yoga-Pose

Yoga hat Grazie und Eleganz. Doch bei bestimmten Posen genügen Ambitionen nicht, da brauchst du Training. Mit einem speziellen Programm für Yoga-Peak-Posen will Apple helfen, damit auch dir bald der Tänzer, die Gedrehte-Hand-zu-grossem-Zeh-Pose oder die Krähe gelingen. Bei den Workshop-Videos zeigen dir die Fitness-Trainer die korrekte Ausführung und geben Tipps zur korrekten Ausführung.

Atmen, Spazieren, mehr Musik

Für mehr Ruhe bieten sich neue Atem-Meditationen an. Es gibt eine neue Serie, bei der in jeweils zehnminütigen Einheiten Techniken wie die Bauch-, die Box- oder die Ozeanatmung eingeübt werden können. «Atmen» wird mit dem Ausbau zudem ein eigener Trainingsbereich innerhalb der App.

Zu den ebenfalls weniger schweisstreibenden Aktivitäten von Fitness+ gehören die Audio-Spaziergänge. Falls dir Vogelgezwitscher oder das Rauschen des Windes nicht genügen, kannst du dir die Airpods ins Ohr stecken und beim Spazieren Prominenten zuhören, wie sie spazieren gehen und über ihr Leben sprechen. Neue Folgen gibt es ab dem 13. Januar, zum Auftakt mit «Severance»-Star Adam Scott.

Wenn du beim Trainieren auf Musik stehst, bist du bei Apple Fitness+ schon immer gut aufgehoben. Bei jedem Training läuft Musik im Hintergrund. In der Spotlight-Serie gibt es Playlists passend zu den Trainings, die jeweils ganz einem Künstler oder einer Künstlerin gewidmet sind. Im Januar und Februar kommen neue mit Janet Jackson, Coldplay, Bruno Mars und Kendrick Lamar.