«Play+» von Ravensburger richtet sich an Babys und Kinder bis drei Jahren

Ravensburger hat ein neues Spielzeugangebot für Kinder unter drei Jahren vorgestellt: Die «Play+» -Reihe.

Nicht zu groß, nicht zu laut, schön bunt und ohne verschluckbare Kleinteile: Der Markt für Babyspielsachen ist anspruchsvoll und groß. Spielwarenriese Ravensburger will natürlich weiter mitmischen und bringt eine neue Spielzeug-Reihe heraus, die für Kinder von der Geburt bis zu 36 Monaten geeignet ist.

«Play+»: Bedürfnisse der Eltern wurden berücksichtigt

Das Plus steht laut Ravensburger für «innovative Details sowie mehrere Spielmöglichkeiten in einem, die mit der Entwicklung der Kinder wachsen». Bei der Entwicklung habe man mit Experten zusammengearbeitet und die Bedürfnisse der Eltern berücksichtigt. So gebe es zum Beispiel in den Schiebebüchern, in denen es um Themen wie Gefühle oder Gutenacht-Rituale geht, auch Tipps und Anregungen für Eltern, wie sie ihren Kindern beim Umgang mit diesen Situationen helfen können.

Bücher, Spielzeug und Puzzles

Insgesamt umfasst die Reihe 35 Pappbilderbücher, Spielsachen und Puzzles, die zwischen 8 und 50 Euro kosten. Viele davon sollen mehrere Spielmöglichkeiten in einem bieten. Die Spielsachen bestehen aus Holz, Silikon, Kunststoff oder Kombinationen daraus. Laut Ravensburger sind sie langlebig konzipiert und können nach dem Gebrauch an andere Kinder weitergegeben werden.

Wir haben bereits einige der Neuheiten im Shop – dabei hat Ravensburger das Rad nie neu erfunden, sondern einfach alte Verdächtige etwas aufgepimpt.

«Flip+Pop»-Bücher

Auf den ersten Blick haben mich die neuen «Flip+Pop»-Bücher sofort an die «Unkaputtbar»-Klassiker von Carlsen erinnert: Mit dem praktischen Haken zum Anhängen an den Kinderwagen und auch die Größe scheint die gleiche zu sein. Und siehe da: Ravensburger wirbt tatsächlich damit, dass die «Flip+Pop»-Bücher «unzerstörbar» seien. Ein Unterschied ist dann aber doch die Silikon-Leiste an der linken Seite: Hier sollen Babys ab sechs Monaten zum Knabbern und Drücken der kleinen Knöpfe animiert werden.

Nashorn-Spielkissen

Das Spielkissen mit dem Nashorn soll laut Ravensburger die Entwicklung der Babys ab der Bauchlage fördern. Dabei sollen die Sinne etwa durch verschiedene Stoffe und Rasseln angeregt werden. Das aufstellbare Kissen sei auch für das Auto geeignet.

Stapel-Puzzle

Mit dem Stapelturm soll dein Baby zum Beispiel auch übers Hören und Fühlen gefördert werden.

Jedes Baby spielt wohl irgendwann mit den beliebten Stapeltürmen. Der «Play+»-Vogelturm funktioniert genauso, soll aber darüber hinaus noch weitere Sinne von Babys ansprechen: Die einzelnen Silikonbecher haben aufgedruckte Strukturen und Löcher und machen Geräusche. Außerdem kommt das Puzzle mit einer passenden Spielmatte.

