Playstation bringt Videospielmusik auf die große Bühne

Playstation hat eine globale Konzertreihe angekündigt, die 2025 in Europa startet. Fans können sich auf live gespielte Soundtracks von Spielen wie «The Last of Us» und «God of War» freuen. Die Tour beginnt in Dublin und umfasst mehr als 200 Städte. Der Ticketverkauf startet heute.

Stell dir vor, du sitzt im Konzertsaal und die Klänge von «The Last of Us» erfüllen den Raum. Oder die epische Musik von «God of War» lässt dich Gänsehaut bekommen. Das ist bald Realität! Playstation hat eine globale Konzertreihe angekündigt, die 2025 in Europa startet.

Die legendären Soundtracks, die uns in den letzten Jahrzehnten begleitet haben, werden live auf die Bühne gebracht. Von den melancholischen Melodien aus «Ghost of Tsushima» bis hin zu den mitreißenden Chorälen von «God of War» – die größten Hits der Playstation-Geschichte werden von einem Orchester zum Leben erweckt. Ein Multiscreen-Design, das LED- und Projektionstechnologien kombiniert, zeigt zudem die Momente und Bilder dieser Spiele.

Die Konzertreihe soll eine breite Palette an Genres abdecken und für jeden Geschmack etwas bieten. Du kannst auf diesem Wege in die Welt deiner Lieblingsspiele eintauchen und die Musik noch einmal ganz neu erleben. Die Entscheidung für eine Konzertreihe begründet Playstation mit der besonderen Bedeutung von Musik in Videospielen: Soundtracks hätten maßgeblich dazu beigetragen, die emotionalen Erlebnisse der Spieler zu intensivieren.

Termine für Deutschland und die Schweiz stehen

Die Konzertreihe wird am 19. April in der irischen Hauptstadt Dublin beginnen. Anschließend geht es laut Playstation in mehr als 200 Städten in Europa sowie den USA weiter. Bislang wurden nur die Termine für Europa im April und Mai 2025 bekannt gegeben. Das einzige Konzert in der Schweiz findet am 9. Mai 2025 im Zürcher Hallenstadion statt. Für Deutschland wurden sechs Termine angekündigt.

Mai 2025: Frankfurt am Main in der Festhalle

Mai 2025: Stuttgart in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle

Mai 2025: Berlin in der Uber Arena

Mai 2025: Hamburg in der Barclays Arena

Mai 2025: Düsseldorf im PSD Bank Dome

Mai 2025: München in der Olympiahalle



Ticketverkauf startet heute

Der Ticketverkauf startet schon am heutigen Mittwoch, den 16. Oktober. Du kannst dir über den Early-Access-Code «PLAYCONCERT24» ab 16 Uhr deine Tickets sichern. Ich werde mir jedenfalls für Hamburg ein Ticket sichern. Auch Kollege Domi zeigte sich mir gegenüber begeistert und freut sich jetzt schon auf 9. Mai im Zürcher Hallenstadion.