Playstation State of Play: Diese neuen Games hat Sony vorgestellt

Sony zeigt an einer «State of Play»-Präsentation neue Games für die PS5. Viele neue Exklusiv-Kracher gibt es nicht zu sehen, dafür umso mehr vielversprechende Multiplattform-Titel.

Wer an der neuen Ausgabe «State of Play» einen Haufen neuer, exklusiver Games der Playstation-Studios erwartet hat, wird enttäuscht. Nur eines von Sonys zahlreichen Studios präsentiert ein neues Projekt. Die Absenz grosser Exklusivkracher kaschiert Sony gekonnt mit neuen, spektakulären Trailern zu diversen Games von Drittherstellern.

Alle Highlights und vorgestellten Spiele habe ich nachfolgend zusammengefasst.

«Saros» – neues Roguelike des «Returnal»-Studios

Das Playstation-Studio Housemarque gibt einen Einblick in ihr neuestes Projekt. Im Trailer ist nur eine Zwischensequenz zu sehen, Gameplayszenen wird es im Verlauf des Jahres geben.

«Saros» ist ein neues Singleplayer-Franchise – spielerisch soll es auf dem letzten Spiel des Studios, «Returnal», aufbauen. Das Video lässt zudem vermuten, dass es sich auch bei «Saros» um ein Roguelike handelt.

Datum: 2026

Erscheint für: PS5

«Mindseye» – neues Projekt von «GTA»-Produzent Leslie Benzies

«Mindseye» wurde letztes Jahr angekündigt – viel zu sehen gab es von dem Game des legendären «GTA»-Produzenten Leslie Benzies noch nicht. Die zwei gezeigten Trailer geben Einblicke in die Sci-Fi-Story und das Gameplay des Titels. Es wird viel geballert, es gibt viele Explosionen. Auch Fahrsequenzen wird es geben.

Benzies verrät noch nicht viele Details. Das Game spielt in der fiktionalen Stadt Redrock, in der «Künstliche Intelligenz und menschliche Gier kollidieren und die Menschheit an den Rand des Zusammenbruchs bringen».

Datum: Sommer 2025

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Days Gone Remastered» – bessere Grafik, neuer Content

Das PS4-Game «Days Gone» erhält eine remastered Version für die PS5. Neben aufgehübschter Grafik gibt es auch neue Inhalte: ein Permadeath-Modus, mehr Optionen im Fotomodus, neue Accessibility-Einstellungen, ein Speedrun-Modus sowie den «Horde Assault». Bei letzterem handelt es sich um einen Highscore-basierten Arcade-Modus. Besitzt du die PS4-Version, kannst du für 10 Franken oder Euro upgraden.

Datum: 25. April

Erscheint für: PS5

«Metal Eden» – stylisher Sci-Fi-Shooter

Das Entwicklerstudio Reikon (bekannt für «Ruiner») meldet sich mit einem neuen, ultraschnellen Singleplayer-Shooter zurück. Der sieht im Trailer ein bisschen aus wie «Doom» in einer stylischen Cyberpunk-Welt.

Datum: 6. Mai

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Tides of Annihilation» – Apokalypse und Fantasy in einem

Dieses düstere Spiel vom chinesischen Studio Eclipse Glow vereint eine Fantasy-Ästhetik mit postapokalyptischen Elementen. Du spielst in einer zerstörten Version von London, die mit einer mittelalterlichen Fantasy-Welt verbunden ist.

Das Kampfsystem sieht schnell und dynamisch aus. Obwohl es sich um ein Singleplayer-Spiel handelt, soll es sich dank zahlreicher Begleiter wie eine Ko-op-Erfahrung anfühlen.

Datum: irgendwann

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Metal Gear Solid Delta: Snake Eater» – das Remake kommt dieses Jahr

Das lang ersehnte Remake des PS2-Klassikers erhält einen neuen Trailer und ein Releasedatum. Wieso wohl die Affen aus «Ape Escape» am Ende des Videos zu sehen sind?

Datum: 28. August

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Onimusha: Way of the Sword» – die japanische Hack'n'Slash-Serie ist zurück

Das Spiel wurde letztes Jahr an den Game Awards angekündigt und erhält nun einen ersten «richtigen» Trailer. Darin zu sehen sind stylische Schwertkämpfe gegen dämonische Samurai. Der Spielcharakter scheint auch die Spielumgebung in die Kämpfe miteinbeziehen zu können.

Capcom hat unlängst auch ein Remake zu «Onimusha 2: Samurai's Destiny» angekündigt. Dieses soll schon am 23. Mai erscheinen.

Datum: 2026

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Borderlands 4» – Trailer mit Launch-Datum

Yep, das sieht definitiv nach «Borderlands» aus. Ein Releasedatum gibt es jetzt auch. Mehr Infos soll es an einer speziellen «State of Play»-Ausgabe im Frühling geben.

Datum: 23. September

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Sonic Racing Crossworlds» – wer braucht schon «Mario Kart»?

Nach der ultraknappen Ankündigung an den letztjährigen Game Awards gibt es einen ersten Trailer zum neuen «Sonic»-Racer. Und der sieht fantastisch aus. Der blaue Igel und seine Freunde rasen auf kunterbunten Strecken um die Wette. Zu Boden, in der Luft, im Wasser – und wahlweise auch mit Hoverboards. Die Strecken sollen sich mit zunehmender Rundenzahl ändern und für Überraschungen sorgen.

Ein geschlossener Netzwerktest findet am 21. Februar statt. Ein Release-Datum gibt es noch nicht.

Datum: irgendwann

Erscheint für: PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, PC

«Digimon Story: Time Stranger» – wer braucht schon «Pokémon»?

Das mittlerweile sechste Spiel in der «Digimon Story»-Serie bietet für Fans gewohnte JRPG-Kost. Dabei wechselst du immer wieder zwischen der «normalen» Welt und der Welt der kleinen, süssen Monster hin und her.

Datum: 2025

Erscheint für: PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, PC

«Dreams of Another» – Waffen müssen nicht destruktiv sein

Was, wenn du in einem Game Knarren einsezten könntest, um Neues zu erschaffen, statt zu zerstören? Dieser Frage geht «Dreams of Another» nach. Mit diversen Waffen ausgerüstet erkundest du eine traumhafte Welt voller farbiger Partikel, die sich beim Schiessen in Objekte und Lebewesen verwandeln.

Das Game stammt von Q-Games, die für ihre «Pixeljunk»-Games bekannt sind. Es soll auch in VR spielbar sein. Sieht auf jeden Fall erfrischend anders aus.

Datum: 2025

Erscheint für: PS5, PS VR 2

«Lost Soul Aside» – die langjährige Entwicklungszeit endet bald.

Dieses chinesische Game startete ursprünglich als Projekt eines Solo-Entwicklers und verwandelte sich mit der Zeit – und mit Sonys finanzieller Unterstützung – zu einem Mega-Projekt. Der Kampf soll so flüssig, schnell und stylisch sein, dass man den Controller nie wieder aus der Hand geben wolle, meint Entwickler Yang Bing.

Datum: 30. Mai

Erscheint für: PS5, PC

«Hell is Us» – Trailer mit Datum

Das düstere Action-Adventure «Hell is Us» erhält einen offiziellen Release-Termin. Der Titel spielt in einer dystopischen, von Kriegen zerstörten Zukunft. Erinnert stellenweise an «Death Stranding».

Datum: 4. September

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Shinobi: Art of Vengeance» – die ikonische Spielreihe ist zurück

Nach dreizehn Jahren erhält das japanische Hack'n'Slash-Franchise «Shinobi» ein neues Spiel. Das Gameplay soll an «The Revenge of Shinobi» und «Shinobi III» erinnern, die für den Sega Genesis erschienen sind. Grafisch reichen die Inspirationen für die Neuauflage gemäss Entwicklerstudio von französischen Comics bis zu japanischen Anime.

Datum: 28. August

Erscheint für: PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, PC

«Lies of P: Overture» – DLC für das Soulslike

Hast du noch nicht genug vom Soulslike «Lies of P»? Dann ist die Story-Erweiterung «Overture» etwas für dich. Es handelt sich um ein Prequel zum Spiel.

Datum: Sommer 2025

Erscheint für: PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, PC

«Warriors Abyss» – unendliche Möglichkeiten

Das Game ist ein Spinoff der «Dynasty Warriors»-Reihe, in der du als einzelner Kämpfer gegen hunderte von Feinden in die Schlacht ziehst. «Warriors Abyss» vermischt dieses Spielprinzip mit einem Roguelike-Ansatz und Fantasy-Elementen.

Du stellst dir aus 100 Kämpfern ein siebenköpfiges Team zusammen und rüstest sie mit einzigartigen Fähigkeiten aus. Laut Entwicklerstudio sind über 16 Milliarden Kombinationen in der Ausgestaltung deines Teams möglich.

Datum: ab sofort

Erscheint für: PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, PC

«Darwin's Paradox» – süsser Oktopus

Du musst als Oktopus aus einer mysteriösen Essfabrik entkommen. Der süsse Darwin springt durch die Levels, verschiesst Tinte und tarnt sich bei Gefahr.

Datum: 2025

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

Diese Games wurden auch gezeigt

Neben den grossen Highlights wurden auch kleinere Titel, Updates zu bereits ausführlich vorgestellten Games und Ports gezeigt. Alle weiteren Spiele und die dazugehörigen Trailer findest du hier in der alphabetischen Übersicht:

Titelbild: Mindseye

