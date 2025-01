Poco X7 und X7 Pro: zwei neue Mittelklasse-Smartphones

Xiaomi hat zwei neue Smartphones seiner günstigen Marke Poco vorgestellt. Beim Poco X7 und X7 Pro verzichtest du vor allem auf eine Telekamera und sonst kaum etwas.

Zwischen beiden Smartphones gibt es genug Unterschiede, um ihre preisliche Einordnung als günstiges und durchschnittliches Mittelklasse-Modell zu rechtfertigen. Das Poco X7 Pro hat dabei vor allem einen besseren Prozessor, ein helleres Display und einen größeren Akku zu bieten.

X7 Pro mit mehr Power, hellerem Display und größerem Akku

Beide neuen Poco-Smartphones verfügen über ein 6,67 Zoll großes AMOLED-Display mit 1,5K-Auflösung und einer Bildwiederholrate von 120 Hertz. Während das X7 Pro eine typische Helligkeit von 700 Nits, im High Brightness Mode bis zu 1400 Nits und im Peak bei HDR-Videos von bis zu 3200 Nits erreicht, sind die Werte beim X7 jeweils 200 Nits dunkler.

Das Poco X7 Pro mit einer zweigeteilten Rückseite.

Quelle: Poco

Einen weiteren Unterschied gibt es beim Schutzglas. Das Poco X7 Pro verfügt über das im Sommer 2024 vor allem für günstige Smartphones vorgestellte Gorilla Glass 7i. Es soll kratzfester als das Gorilla Glass Victus 2 des X7 sein, das im Vergleich wiederum bruchfester bei Stürzen sei. Beide Smartphones sind nach IP68 wasserdicht, haben also 30 Minuten in 1,5 Meter tiefem Süßwasser überstanden.

Die Kameraausstattung der zwei Smartphones ist nahezu identisch. Beide verfügen über eine 50-Megapixel-Hauptkamera mit dem Sony IMX882 als Sensor und einer f/1,5-Blende. Dazu kommt jeweils eine 8-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera (f/2,2) und eine 20-Megapixel-Frontkamera für Selfies. Das günstigere Poco X7 verfügt zusätzlich über eine 2-Megapixel-Makrokamera. Erfahrungsgemäß liefern solche Kameras aber keine guten Bilder.

Beim Poco X7 sind die Ränder der Rückseite otpisch hervorgehoben.

Quelle: Poco

Größer werden die Unterschiede bei der Leistung. Im Poco X7 Pro befindet sich der Dimensity 8400-Ultra von Mediatek. Das X7 muss sich mit dem Dimensity 7300-Ultra zufriedengeben. Aber selbst der hat zum Beispiel im CMF Phone 1 bewiesen, dass er genug Rechenkraft für den Alltag hat. 5G, Wi-Fi 7 und Bluetooth 5.4 unterstützen beide.

Das Poco X7 Pro verfügt mit 6000 mAh über den größeren Akku, der mit bis zu 90 Watt lädt. Mit Xiaomis Schnellladetechnologie Hypercharge soll er in 42 Minuten voll geladen sein und dann 14,5 Stunden bei kontinuierlicher Nutzung durchhalten. Für das Poco X7 gibt der Hersteller keine Laufzeit an, sie dürfte mit einer 5110-mAh-Batterie aber kürzer ausfallen – und das Laden dauert mit bis zu 45 Watt auch länger.

Die Iron Man Edition des Poco X7 Pro ist technisch mit dem herkömmlichen Modell identisch und fällt nur durch sein Design auf.

Die Iron Man Edition lockt vor allem mit optischen Anpassungen.

Quelle: Poco

Ab Werk läuft auf beiden Smartphones HyperOS 2, das auf Android 15 basiert. Mit Angaben zu Updates ist der Hersteller zurückhaltend, versorgt die Geräte aber mindestens für vier Jahre mit Sicherheitsupdates.

Xiaomi bietet KI-Tools bei der Bildbearbeitung, beim Übersetzen und für bei Zusammenfassungen von Notizen und Audio-Aufnahmen an. Gemini von Google darf als Nachfolger des Google Assistant nicht fehlen.

Preis und Verfügbarkeit

Xiaomi bietet beide Poco Smartphones in drei Farbvarianten an: das X7 in silber, grün und schwarz-gelb und das X7 Pro in schwarz, grün und schwarz-gelb. Die farblichen, von Rennstrecken inspirierten Akzente sind dabei nur bei den schwarz-gelben Varianten knallig, bei den anderen eher dezent.

Die Farbvarianten des Poco X7 Pro.

Quelle: Poco

Beide Smartphones sind mit 8 und 256 oder 12 und 512 Gigabyte Arbeitsspeicher und Speicherplatz erhältlich. Die unverbindlichen Preisempfehlungen liegen in Deutschland bei 299,90 und 349,90 Euro für das Poco X7 und 369,90 Euro und 429,90 Euro für das Poco X7 Pro. Die Iron Man Edition kostet 449,99 Euro.

Die Farbvarianten des Poco X7.

Quelle: Poco

Preise für die Schweiz liegen mir noch nicht vor. Die Smartphones sollen aber demnächst auch bei uns verfügbar sein.