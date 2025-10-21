News & Trends 6 0

«Prison Break» kehrt zurück: Hulu wagt Reboot ohne Originalstars

Fast zwei Jahrzehnte nach dem Start belebt Hulu «Prison Break» neu. Unter der Leitung von Elgin James entsteht ein Reboot mit Emily Browning in der Hauptrolle, jedoch ohne Michael Scofield oder andere Figuren der Originalserie.

Die Kultserie «Prison Break» erhält einen Reboot. Der Streamingdienst Hulu hat offiziell eine neue Serie im Universum des Originals bestellt. Statt einer klassischen Fortsetzung erwartet dich ein erzählerischer Neuanfang: mit neuen Figuren, neuen Schauplätzen und frischer Dynamik. Der vertraute Nervenkitzel rund um Gefängnisse, Flucht und persönliche Opfer bleibt jedoch bestehen und bildet den Kern der Serie.

Neue Hauptfigur, neue Perspektive

Im Mittelpunkt der neuen Serie steht Cassidy Collins, gespielt von Emily Browning («American Gods», «Sucker Punch»). Sie ist eine ehemalige Soldatin. Aus Liebe zu einem Menschen nimmt sie eine Stelle in einem der gefährlichsten Gefängnisse der USA an. Dort gerät sie in einen Zwiespalt zwischen Loyalität und moralischen Zweifel und wird zunehmend Teil eines Systems, das sie eigentlich kontrollieren soll.

Neben Browning sind auch Lukas Gage («The White Lotus») und Drake Rodger («The Winchesters») Teil des Casts. Beide verkörpern Figuren, die sich im Spannungsfeld zwischen Schuld, Macht und Überleben bewegen. Der Reboot bleibt damit thematisch bei den vertrauten Elementen von «Prison Break», erzählt sie jedoch aus einer bislang ungewohnten Perspektive. Weitere Details zur Handlung sind bisher nicht bekannt.

Bekannte Köpfe hinter den Kulissen

Die Produktion übernimmt Elgin James, bekannt als Co-Schöpfer von «Mayans M.C.». Dort konnte James bereits zeigen, dass er komplexe Welten mit moralisch ambivalenten Figuren inszenieren kann.

Unterstützung erhält er von mehreren Kreativen der Originalserie, darunter Paul Scheuring, Marty Adelstein, Neal Moritz und Dawn Olmstead. Diese Mischung aus neuen und alten Kräften deutet darauf hin, dass der Reboot den Geist des Originals einfangen, aber erzählerisch neue Wege gehen soll.

Dreharbeiten und Ausblick

Gedreht wird im historischen West Virginia Penitentiary in Moundsville, einem ehemaligen Hochsicherheitsgefängnis, das heute als Touristenattraktion genutzt wird. Die Kulisse soll der Serie eine raue, authentische Atmosphäre verleihen.

Einen konkreten Starttermin hat Hulu bislang nicht bekanntgegeben. Branchenmagazine wie Entertainment Weekly und TV Guide rechnen frühestens 2026 mit einer Veröffentlichung. Auch bezüglich Episodenzahl und Trailer hält sich der Streamingdienst derzeit noch bedeckt.

Rückblick auf das Original

Die ursprüngliche Serie «Prison Break» lief von 2005 bis 2009 beim US-Sender Fox und erhielt 2017 eine Fortsetzung. Im Mittelpunkt stand der Ingenieur Michael Scofield (Wentworth Miller), der sich absichtlich inhaftieren ließ, um seinen zum Tode verurteilten Bruder Lincoln Burrows (Dominic Purcell) zu befreien. Die Serie kombinierte Gefängnisdrama, Verschwörungsthriller und Action-Elemente zu einem hochspannenden Mix, der weltweit Millionen Zuschauer fesselte.

Besonders die erste Staffel bleibt bis heute in Erinnerung. Sie war intensiv und dicht erzählt, clever konstruiert und von einer Spannung geprägt, die sich von Folge zu Folge steigerte. Das Erbe der Serie ist also durchaus groß, auch wenn einige der Folgestaffeln nicht mehr mit diesem Niveau mithalten konnten. Trotz der Rückkehr der Marke ist ein Wiedersehen mit den Originalstars derzeit nicht vorgesehen.

Titelbild: Fox

Dieser Artikel gefällt mir! 6 Personen gefällt dieser Artikel







