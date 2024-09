Project DualPlay: Bei diesem Gaming-Notebook versteckt sich ein Controller unterm Touchpad

Controller unterm Touchpad, ausklappbare Lautsprecher und lokaler Zweispieler-Modus: Acers neues Gaming-Notebook zeigt, was in Zukunft möglich sein könnte.

Messen wie die IFA sind für Hersteller ein beliebter Anlass, ganz neue Konzepte zu präsentieren. Acer prüft in diesem Jahr, wie ein Gaming-Notebook mit integriertem Controller und ausklappbaren Lautsprechern ankommt. Außerdem lässt der Hersteller zwei Leute gleichzeitig an seinem Predator Project DualPlay spielen. Das macht so viel Spaß wie mit der Switch.

Zu zweit an einem Notebook zocken

Mit einer Berührung oberhalb der Tastatur löst sich das große Touchpad aus seiner magnetischen Verankerung. Zum Herausnehmen ist etwas Fingerspitzengefühl notwendig. Sollte der Modus je in Serie gehen, darf sich der Controller gerne etwas weiter erheben. Gleichzeitig fahren die 5-Watt-Lautsprecher an den Seiten heraus. Deren Qualität ist am Messestand nur schwer zu beurteilen.

So sieht der Controller aus, der sich unter dem Touchpad versteckt.

Quelle: Jan Johannsen

Der Controller liegt dagegen für seine Größe angenehm in der Hand. Wobei ich nicht stundenlang mit ihm Zocken konnte. Besonders gefällt mir, dass ich die seitlichen Abschnitte mit Buttons und Joysticks ablösen kann. Sie werden dann jeweils zu einem einzelnen Controller und so können zwei Personen an dem Notebook zocken. Das Prinzip ist von Nintendos Switch bekannt.

Die Seitenteile sind abnehmbar und fungieren dann als eigenständige Controller.

Quelle: Jan Johannsen

Der 18 Zoll große Bildschirm bietet selbst für eine geteilte Ansicht genug Platz. Viel Platz brauchst du auch, um das Notebook abzustellen. Bei der Displaygröße nimmt es wenig überraschend eine große Fläche ein und ist mit seiner anpassbaren 360-Grad-RGB-Beleuchtung auch nicht gerade dünn. Zum Gewicht äußert Acer sich nicht. Ich kann es zwar mit einer Hand anheben, will es aber so nicht lange tragen. Meine Schätzung sind mindestens fünf Kilogramm.

So ist das Predator Project DualPlay nur ein verdammt großes Notebook.

Quelle: Jan Johannsen

Noch ist das Notebook aber nur ein Konzept. Für eine finale Version könnte Acer noch nachbessern. Derzeit ist aber noch völlig unklar, ob das Project DualPlay je über den Status eines Konzepts hinauskommt. Oder ob es einzelne Elemente davon in die Serienproduktion schaffen. Entsprechend sagt Acer nichts zur übrigen Ausstattung, die spielt aber für so ein Vorführgerät auch nur eine Nebenrolle.