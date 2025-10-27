Pssst! Wirf schon mal einen Blick auf die Winterkollektion von Essence

Als Disney-Fan trage ich nonstop die rosarote Brille, verehre Serien aus den 90ern und zähle Meerjungfrauen zu meiner Religion. Wenn ich mal nicht gerade im Glitzerregen tanze, findet man mich auf Pyjama-Partys oder an meinem Schminktisch. PS: Mit Speck fängt man nicht nur Mäuse, sondern auch mich.
Es ist ein Weilchen her, seit ich dich zum Gucken eingeladen habe. Mit Essence' neuester Ankündigung nimmt mein Lieblingsformat «Einfach nur schön» wieder ordentlich Fahrt auf. Diesmal zeige ich dir nicht bloss ein einzelnes Produkt, das es mir optisch angetan hat, sondern gleich mehrere Teile der limitierten «Nuts About You» Trend Edition, die im November in den Handel kommen soll. Inspiriert ist sie vom klassischen Ballett «Der Nussknacker». Insgesamt umfasst die Linie acht Produkte. Die drei schönsten habe ich dir herausgepickt und fotografiert. Wie immer gilt: Was ich hier zeige, sind keine Produktempfehlungen. Nur Produkte, die ich dir empfehle, anzuschauen.
Du musst einen Gegenstand nicht besitzen, um Freude daran zu haben. Manchmal reicht es, die Augen über ein Produktfoto wandern zu lassen. Zu geniessen – und dann weiterzuziehen. Wie im Museum. Willkommen zu meinem Format, in dem ich dir bildnerisch und ohne viel Blabla Beauty-Produkte vorstelle. Und das aus einem einzigen Grund: Weil sie eben «Einfach nur schön» sind. Nicht mehr und nicht weniger.