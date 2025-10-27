Deine Daten. Deine Wahl.

Wenn du nur das Nötigste wählst, erfassen wir mit Cookies und ähnlichen Technologien Informationen zu deinem Gerät und deinem Nutzungsverhalten auf unserer Website. Diese brauchen wir, um dir bspw. ein sicheres Login und Basisfunktionen wie den Warenkorb zu ermöglichen.

Wenn du allem zustimmst, können wir diese Daten darüber hinaus nutzen, um dir personalisierte Angebote zu zeigen, unsere Webseite zu verbessern und gezielte Werbung auf unseren und anderen Webseiten oder Apps anzuzeigen. Dazu können bestimmte Daten auch an Dritte und Werbepartner weitergegeben werden.

ImpressumDatenschutzerklärung
Natalie Hemengül
News & Trends
251

Pssst! Wirf schon mal einen Blick auf die Winterkollektion von Essence

Natalie Hemengül
27.10.2025
Bilder: Natalie Hemengül

Keine Sorge, was folgt, ist keine Kaufempfehlung. Auch kein Produkttest. Nur eine Einladung.

Weitere Beiträge aus der Serie «Einfach nur schön»:

Titelbild: Natalie Hemengül

25 Personen gefällt dieser Artikel

User Avatar
User Avatar
Natalie Hemengül
Senior Editor
Natalie.Hemenguel@digitecgalaxus.ch

Als Disney-Fan trage ich nonstop die rosarote Brille, verehre Serien aus den 90ern und zähle Meerjungfrauen zu meiner Religion. Wenn ich mal nicht gerade im Glitzerregen tanze, findet man mich auf Pyjama-Partys oder an meinem Schminktisch. PS: Mit Speck fängt man nicht nur Mäuse, sondern auch mich. 

News & Trends

Vom neuen iPhone bis zur Auferstehung der Mode aus den 80er-Jahren. Die Redaktion ordnet ein.

Alle anzeigen

Diese Beiträge könnten dich auch interessieren

  • News & Trends

    Beauty-Sponges undercover: Sind diese Modelle überhaupt praktisch?

    von Natalie Hemengül

  • News & Trends

    Buttergelb: der Trend, der sich festgesetzt hat

    von Pia Seidel

  • News & Trends

    Barbie im Bad? Ja, und es ist besser, als du denkst

    von Pia Seidel