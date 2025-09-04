News & Trends 3 3

Puzzeln wird zum Sport: Schweizer Meisterschaft zieht Fans an

Am 27. und 28. September 2025 wird Widnau im St. Galler Rheintal zum Treffpunkt der schnellsten Puzzlefans der Schweiz. Rund 660 Personen treten in drei Disziplinen gegeneinander an.

Das Speed-Puzzle-Fieber hat die Schweiz erreicht. Ende September geht in Widnau bereits die zweite Schweizer Puzzle Meisterschaft über die Bühne. Zwei Tage lang messen sich Einzelne, Paare und Teams im Puzzeln auf Zeit. Wer am schnellsten 500 oder 1000 Teile aneinanderreiht, darf sich Schweizer Meister nennen.

Die Regeln sind streng: In jeder Disziplin gibt es zwei Qualifikationsrunden mit je 60 Plätzen. Die Motive bleiben bis zum Start geheim, geliefert werden sie direkt von Ravensburger. Wer sich durchsetzt, zieht ins Finale ein. Dort geht es um Tempo, Präzision und die richtige Strategie.

Am Start stehen rund 660 Puzzlebegeisterte aus der ganzen Schweiz. Auffällig dabei: Der Frauenanteil liegt bei 83 Prozent, das Durchschnittsalter bei 37 Jahren. Nach der Weltmeisterschaft 2024 in Spanien mit 3000 Teilnehmenden aus 75 Ländern reiht sich die Schweizer Meisterschaft in eine wachsende, internationale Szene ein.

Los geht es am Samstag, 27. September, bereits um 8 Uhr morgens. Bis spät am Abend laufen die Wettkämpfe im Hotel Metropol in Widnau. Am Sonntag, 28. September, folgen die Finalrunden, bevor um 16 Uhr die Sieger gekürt werden. Wer dann auf dem Podest steht, darf sich nicht nur über den Titel, sondern auch über Preise von Ravensburger freuen.

Titelbild: Ravensburger

