Raspberry Pi 5 im Mini-PC-Formfaktor: Elecrow-Gehäuse mit OLED-Panel und SSD-Slot

Elecrow stellt ein neues Gehäuse für den Raspberry Pi 5 vor, das ihn optisch und funktional in einen Mini-Desktop-PC verwandelt. Mit RGB-Lüfter, OLED-Panel und SSD-Slot bringt das Case nicht nur «Style», sondern auch technische Raffinesse.

Ein neues Gehäuse des DIY-Hardware-Anbieters Elecrow verwandelt den Einplatinenrechner Raspberry Pi 5 in einen Mini-Desktop-PC. Das Case aus Aluminium und Acryl misst 12 × 12 × 7,2 Zentimeter und erinnert optisch an kompakte Gaming-Systeme. Technisch bietet es ein 1,3-Zoll-OLED-Display für Systeminfos, drei steuerbare RGB-Lüfter zur aktiven Kühlung und eine PCIe-Schnittstelle für M.2-SSDs – kompatibel mit den Formaten 2230 bis 2280.

Alle Anschlüsse des Pi bleiben zugänglich, inklusive USB, HDMI, Ethernet. Eine Erweiterungsplatine führt auch die GPIO-Leiste nach aussen und ermöglicht zusätzlich die Integration eines RTC-Moduls (und der SSD).

Elecrow

Neben der Pi-Version bietet Elecrow auch eine Variante für das Jetson Orin Nano an – ein Entwicklerboard von Nvidia, das für KI-gestützte Anwendungen wie Bildverarbeitung oder Robotik konzipiert ist. Diese Version verzichtet auf PCIe- und RTC-Unterstützung, bleibt aber sonst identisch.

Zum Lieferumfang gehören das vormontierte Gehäuse mit OLED-Panel und Lüftern, Erweiterungsplatine, Anschlusskabel, Schrauben sowie eine Anleitung zur Montage. Der Raspberry Pi selbst ist nicht enthalten.

Ein kleiner Bastelrechner ganz gross.

Quelle: Elecrow

Mit aktiver Kühlung, Display und PCIe-Erweiterung richtet sich das Gehäuse an Entwickler und Maker, die den Pi 5 als Desktop-Ersatz oder für Projekte wie Home-Server und Edge-Computing nutzen wollen. Der Preis liegt bei 40 US-Dollar, die Jetson-Variante bei 32 US-Dollar – jeweils zuzüglich Versand und Mehrwertsteuer. Beide Versionen sind bei Elecrow erhältlich. Den passenden Raspberry Pi 5 findest du bei uns.

Falls dir das Elecrow-Gehäuse gefällt, lohnt sich auch ein Blick auf das Pironman-5-Gehäuse von Raspberry Pi:

Titelbild: Elecrow

