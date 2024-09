Raumschiff mit Kopfsammlung: Lego Pharrell-Set im Detail

Das neue Lego-Set «Over the Moon with Pharrell Williams» soll Musik, Film und Kreativität verbinden. Während die Vielfalt der Minifigurenköpfe beeindruckt, bleibt das Raumschiff zu schlicht.

Die ersten Takte von «Happy» dröhnen aus den Lautsprechern. Pharrell Williams, der mit seinen eingängigen Beats die Welt eroberte, ist ein kreativer Alleskönner. Seine Musik ist fröhlich und einprägsam. In einem neuen Kapitel seiner Karriere lässt er sich nun von Lego verewigen – in einem Set.

Neben der Rakete sind im Set zwei Minifiguren und 49 weitere Köpfe enthalten.

Quelle: Lego

Das Set basiert auf dem Film «Piece by Piece», der am 6. November 2024 in die Kinos kommt. Ein Biopic über Pharrell Williams in Lego-Optik, das nicht nur seine Karriere nachzeichnet, sondern auch prominente Gäste wie Snoop Dogg und Justin Timberlake enthält.

Das Set im Überblick – Farbenfroh, aber simpel

Das Raumschiff, das auf einem bunten Regenbogenstrahl abhebt, Pharrell und seine Frau Helen als Minifiguren – es scheint eine künstlerische Hommage an seine Kreativität zu sein. Doch das Raumschiff selbst bleibt in seinem Design überraschend simpel und detailarm.

Der schwarze Rakete ist schlicht und wenig spektakulär.

Quelle: Lego

Die Minifigurenköpfe – Inklusivität und Vielfalt

Das eigentliche Highlight des Sets sind die 49 Minifigurenköpfe. Diese stehen auf einem Präsentationsständer namens «My Phriends» und fallen besonders durch ihre unterschiedlichen Gesichtsausdrücke und Hauttöne auf. Doch wer sind diese Figuren? Abseits von Pharrell und seiner Frau bleibt es Spekulation: Geht es um Freunde und Bekannte des Künstlers oder steht die allgemeine Vielfalt im Vordergrund?

Findest du dich unter einem der 49 Köpfen wieder?.

Quelle: Lego

Die Köpfe selbst sind interessant für Fans von Minifiguren, die nach einer breiten Palette an Gesichtsausdrücken suchen. Die Möglichkeit, sie auf andere Figuren zu stecken, könnte viele neugierig machen. Allerdings bleibt fraglich, wie gut diese Köpfe ohne Hintergrundgeschichten oder spezifische Charaktere für das Spielen oder Sammeln geeignet sind.

Zu wenig Spieltiefe

Neben den Köpfen bleibt das Set in Sachen Spieltiefe flach. Mit 966 Teilen und einem Preis von 129 Franken oder 110 Euro liegt der Preis pro Stein im hohen Bereich. Das Raumschiff ist zwar abnehmbar, bietet aber kaum Funktionalität. Sets wie das Lego Creator Space Shuttle oder der Millennium Falcon bieten bei ähnlichen Preisen deutlich mehr Bau- und Spielfreude. Der exklusive Verkauf über den offiziellen Lego-Shop sorgt dafür, dass der Preis stabil bleibt. Das bedeutet, es wird kaum Rabattaktionen oder Preisnachlässe geben.

Die Köpfe würde ich bei mir ausstellen, die Rakete eher weniger.

Quelle: Lego

Für Fans von Pharrell Williams ist das Set ein schönes Sammlerstück, doch ansonsten bleibt es hinter den Erwartungen zurück. Optisch ansprechend, funktional begrenzt: mehr dekoratives Objekt als spielerisches Set.