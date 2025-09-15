News & Trends 6 0

Ravensburger bringt mit Tiptoi-Yoga Entspannung ins Kinderzimmer

Das neue Tiptoi-Spiel «Yoga für Kinder» kombiniert Bewegung mit Achtsamkeit – drei neue Wissenstitel erweitern das Sortiment.

Mit dem neuen Titel «Yoga für Kinder» will Ravensburger Drei- bis Sechsjährige spielerisch an Bewegung, Achtsamkeit und Entspannung heranführen. Im Paket befinden sich kindgerecht gestaltete Bewegungskarten. Mit ihnen schlüpfen die Kinder in die Rollen verschiedener Tiere und entdecken spielerisch einfache Yoga-Positionen. Mal müssen sie geschmeidig wie eine Katze sein, mal gemütlich wie ein Koala.

Strukturierter Ablauf

Nach einer kurzen Aufwärmübung wählen die Kinder eine Tier-Bewegungskarte aus und probieren die abgebildete Pose gemeinsam aus. Der Tiptoi-Stift erzählt eine Geschichte, in der weitere Tiere dazu auffordern, ihre Bewegungen zu imitieren.

Die Spielkarten zeigen, welches Tier imitiert werden soll.

Quelle: Ravensburger

Während der anschließenden Yoga-Geschichte ertönt immer dann ein Gong, wenn eines dieser Tiere vorkommt. Das ist dann das Signal, die entsprechende Yoga-Pose mitzumachen. Den Abschluss bildet eine kleine Achtsamkeitsübung, mit der die Kids dann zur Ruhe kommen sollen.

Yoga wirkt auf Kinder positiv

Das Spiel versucht somit ein spielerischer Weg zu sein, Kinder an Yoga heranzuführen. Solche Übungen können auch als Unterstützung von hyperaktiven Kindern positiv wirken, wie eine wissenschaftliche Studie gezeigt hat.

Ravensburger will mit «Yoga für Kinder» nicht nur die körperliche Beweglichkeit, sondern auch Konzentration, Körperwahrnehmung und emotionale Ausgeglichenheit fördern.

Weitere Neuheiten von Tiptoi

Außerdem stellt Ravensburger drei weitere Tiptoi-Titel vor: «Die Erde: Ozeane, Wetter und Vulkane» für Kinder von sechs bis zehn Jahren vermittelt Wissen über den Aufbau unserer Erde, von Vulkanen, Wetterphänomenen und Klimazonen.

Für Vier- bis Siebenjährige gibt es gleich zwei neue Titel aus der beliebten «Wieso? Weshalb? Warum?»-Reihe: «Bei der Polizei» von Heike Tober gewährt Einblicke in den Polizeialltag. Die Kinder erleben die Spurensicherung am Tatort bis zur Arbeit im kriminaltechnischen Labor.

Wie funktioniert Spurensicherung und was macht das Polizeilabor? Das erfahren die Kids im neuen Tiptoi-Titel.

Quelle: Ravensburger

«Tiere im Zoo» von Inka Friese begleitet die Kinder Paul, Kisha und Noah bei ihrem Zoobesuch und will vermitteln, wie moderne Zoos versuchen, Artenschutz großzuschreiben.

Eine Reise hinter die Kulissen eines Zoos gibt es ab Herbst von TipToi.

Quelle: Ravensburger

Als Erscheinungstermin für alle drei Spiele hat Ravensburger den September genannt. Wann die Titel bei uns im Shop landen, ist noch unbekannt.

Titelbild: Ravensburger

