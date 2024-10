Red Bull Wingsuit-Pilot stellt mit Foil drei neue Weltrekorde auf

Gleich drei Weltrekorde stellte der österreichische Wingsuit-Pilot Peter Salzmann mit seinem neuen Foil-Wingsuit auf. Vom Schweizer Berg Jungfrau flog er fast sechs Minuten und legte dabei 12,5 Kilometer und 3402 Höhenmeter zurück. Damit sicherte er sich die Weltrekorde in der längsten Base-Flugzeit, der längsten Distanz und dem größten Sprung.

Mit dem Foil-Wingsuit schliesst sich ein Kreis. Von Flugzeugflügeln inspiriert, gaben sogenannte Hydrofoils in den vergangenen Jahren vor allen Wassersportgeräten Auftrieb – von High-Performance-Segeljachten bis hin zu Surfboards.

Jetzt erobern sie die Lüfte auf neue Weise zurück: Mit einem Foil-Wingsuit, mit dem der österreichische Base-Jumper Peter Salzmann bei seinem Flug aus mehr als 4000 Metern Höhe ohne Motor bis zu 200 km/h erreichte.

Quelle: Red Bull Media House

Mit seinem 12,5 Kilometer langen Flug brach er den bisherigen Weltrekord von 7,5 Kilometern für die längste Base-Flugdistanz deutlich. Auch bei der Flugzeit und den zurückgelegten Höhenmetern setzte er neue Massstäbe.

Mit 200 km/h durch die Lüfte: Dieser Flug erzielte gleich drei Rekorde.

Quelle: Red Bull Media House

Den 2,1 Meter langen Flügel und die Foil-Konstruktion entwickelte Peter Salzmann gemeinsam mit dem Red Bull-Ingenieurteam, das seine Erfahrungen aus der Formel 1 und der Aerodynamik einbrachte. Es dauerte drei Jahre, bis der Flügel so weit optimiert war, dass ein so radikaler Sprung möglich war.

Drei Jahre Entwicklungsarbeit ermöglichten Peter Salzmann den spektakulären Flug.

Quelle: Red Bull Media House

Für Peter stellt der Flug nicht nur einen persönlichen Rekord, sondern auch einen Meilenstein in der Wingsuit-Entwicklung dar, der ein neues Kapitel einläuten könnte. Über den Flug selbst sagt er in einem Medienstatement: «Es war eine echte Herausforderung – es war super anstrengend, aber auch das beste Gefühl zwischendurch. Alles in allem bin ich einfach super glücklich, dass alles so gut gelaufen ist und ich den längsten Foilflug hinbekommen habe».