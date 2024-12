News & Trends 6 0

Revival von «Malcolm mittendrin»: Originalstars kehren zurück

Disney+ kündigt die Rückkehr der beliebten Sitcom «Malcolm Mittendrin» als Miniserie an. Die Originalstars Frankie Muniz, Jane Kaczmarek und Bryan Cranston schlüpfen erneut in ihre Rollen, um die chaotische Familie in einem neuen Abenteuer zu zeigen.

Die Kult-Sitcom aus den 2000ern, «Malcolm mittendrin», kehrt zurück auf die Bildschirme. Und es wird nicht irgendein Remake, sondern ein Revival als richtige Miniserie auf Disney+. Die Serie, die ursprünglich von 2000 bis 2006 ausgestrahlt wurde, erzählt die Geschichte des hochbegabten Jungen Malcolm und seiner chaotischen Familie. Mit ihrem Humor und den unvergesslichen Charakteren hat sie sich einen festen Platz in der Popkultur gesichert. Die Serie wusste auch popkulturelle Ereignisse gut in die Handlung einzubauen und diese szenisch darzustellen. Die Rückkehr: Was erwartet dich? Für die neue vierteilige Miniserie auf Disney+ werden die Originalstars Frankie Muniz als Malcolm und Jane Kaczmarek sowie Bryan Cranston als dessen Eltern Hal und Lois in ihre ursprünglichen Rollen zurückkehren, wie sie selbst in kurzen Videos auf X bekannt gaben. Wie es mit den weiteren Stars der Serie aussieht, ist bislang nicht bekannt. Dazu gehören unter anderem Christopher Masterson als Malcolms ältester Bruder Francis, Justin Berfield als sein anderer älterer Bruder Reese und Erik Per Sullivan als kleiner Bruder Dewey. Insbesondere Sullivan hat sich gänzlich von der Schauspielerei zurückgezogen und beteiligt sich auch nicht mehr an Fantreffen zur Serie. Ein Wiedersehen wäre hier überraschend. Aus Fansicht würde es mich allerdings sehr freuen. Die Handlung wird laut dem Branchenmagazin Variety einige Jahre nach dem Ende der ursprünglichen Serie ansetzen und zeigt, wie sich die Charaktere weiterentwickelt haben. Sie konzentriert sich auf ein chaotisches Familientreffen zu Ehren von Hal und Lois 40. Hochzeitstag. Malcolm ist mittlerweile Vater einer eigenen Tochter und ist auf diesen Ehrentag eingeladen. Seine Eltern bestehen förmlich auf deren Erscheinen. Die Produktion der Miniserie wird von den Originalproduzenten geleitet, was darauf hindeutet, dass der Geist der ursprünglichen Serie bewahrt bleibt. Linwood Boomer wird erneut als ausführender Produzent fungieren und auch einige Episoden schreiben. Ken Kwapis wird die Regie für alle Episoden übernehmen. Die Dreharbeiten sollen Anfang nächsten Jahres beginnen, ein genaues Startdatum ist noch nicht bekannt. Ein Blick zurück: Die Originalserie «Malcolm mittendrin» wurde von Linwood Boomer kreiert und war bekannt für ihre Erzählweise, einschließlich der häufigen Durchbrechung der vierten Wand, bei der Malcolm direkt mit dem Publikum sprach. Die Serie gewann zahlreiche Auszeichnungen, darunter sieben Emmy Awards, und wurde für ihre Darstellung des Familienlebens und die humorvolle Auseinandersetzung mit alltäglichen Problemen gelobt. Ein persönliches Highlight war auch immer der geniale Intro-Song. Du kannst dich nicht mehr erinnern? Da schaffe ich gerne Abhilfe. Die Originalserie läuft aktuell ebenfalls auf Disney+.

Titelbild: Fox Entertainment

