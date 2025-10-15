News & Trends 19 0

Sackmesser für Kaffeenerds: La Marzocco X Victorinox

Sackmesser mit Bit-Sätzen, USB-Sticks, Laserpointer oder Feuerzeug hat Victorinox schon produziert. Jetzt kommt das Taschenmesser für Kaffeenerds in Zusammenarbeit mit La Marzocco. Das Tool bietet Werkzeuge zum Schrauben an der Espressomaschine oder zum Abwägen von Kaffee.

Die weiteren Werkzeuge:

Das limitierte Taschenmesser ist mit dem Logo und dem Schriftzug La Marzocco bedruckt.

Zudem hat La Marzocco eine eigene Kaffeemaschine im Design von Victorinox gefertigt. Wie geil ist das bitteschön?

Leider gibt es von der Maschine nur vier Exemplare, die alle Victorinox gehören. Auch das Barista-Taschenmesser ist noch nicht verfügbar. Bei Galaxus wirst du das Messer voraussichtlich bald kaufen können.

In der Zwischenzeit hat Kollege Patrick ein «Sackmesser» für alle Situationen getestet.

Titelbild: Victorinox

