Deine Daten. Deine Wahl.

Wenn du nur das Nötigste wählst, erfassen wir mit Cookies und ähnlichen Technologien Informationen zu deinem Gerät und deinem Nutzungsverhalten auf unserer Website. Diese brauchen wir, um dir bspw. ein sicheres Login und Basisfunktionen wie den Warenkorb zu ermöglichen.

Wenn du allem zustimmst, können wir diese Daten darüber hinaus nutzen, um dir personalisierte Angebote zu zeigen, unsere Webseite zu verbessern und gezielte Werbung auf unseren und anderen Webseiten oder Apps anzuzeigen. Dazu können bestimmte Daten auch an Dritte und Werbepartner weitergegeben werden.

ImpressumDatenschutzerklärung
Victorinox
News & Trends
190

Sackmesser für Kaffeenerds: La Marzocco X Victorinox

Simon Balissat
15.10.2025

Sackmesser mit Bit-Sätzen, USB-Sticks, Laserpointer oder Feuerzeug hat Victorinox schon produziert. Jetzt kommt das Taschenmesser für Kaffeenerds in Zusammenarbeit mit La Marzocco. Das Tool bietet Werkzeuge zum Schrauben an der Espressomaschine oder zum Abwägen von Kaffee.

Sackmesser mit Bit-Sätzen, USB-Sticks, Laserpointer oder Feuerzeug hat Victorinox schon produziert. Jetzt kommt das Taschenmesser für Kaffeenerds in Zusammenarbeit mit La Marzocco. Das Tool bietet Werkzeuge zum Schrauben an der Espressomaschine oder zum Abwägen von Kaffee.

Die weiteren Werkzeuge:

Das limitierte Taschenmesser ist mit dem Logo und dem Schriftzug La Marzocco bedruckt.

Zudem hat La Marzocco eine eigene Kaffeemaschine im Design von Victorinox gefertigt. Wie geil ist das bitteschön?

Leider gibt es von der Maschine nur vier Exemplare, die alle Victorinox gehören. Auch das Barista-Taschenmesser ist noch nicht verfügbar. Bei Galaxus wirst du das Messer voraussichtlich bald kaufen können.

In der Zwischenzeit hat Kollege Patrick ein «Sackmesser» für alle Situationen getestet.

Titelbild: Victorinox

19 Personen gefällt dieser Artikel

User Avatar
User Avatar
Simon Balissat
Teamleader Editorial
Simon.Balissat@digitecgalaxus.ch

Als ich vor über 15 Jahren das Hotel Mama verlassen habe, musste ich plötzlich selber für mich kochen. Aus der Not wurde eine Tugend und seither kann ich nicht mehr leben, ohne den Kochlöffel zu schwingen. Ich bin ein regelrechter Food-Junkie, der von Junk-Food bis Sterneküche alles einsaugt. Wortwörtlich: Ich esse nämlich viel zu schnell. 

News & Trends

Vom neuen iPhone bis zur Auferstehung der Mode aus den 80er-Jahren. Die Redaktion ordnet ein.

Alle anzeigen

Diese Beiträge könnten dich auch interessieren

  • Produkttest

    Bei Outdoor-Abenteuern: Die Outin Nano braut heissen Kaffee mit kaltem Wasser

    von Siri Schubert

  • Hintergrund

    Kaffeevollautomaten richtig einstellen: So geht es

    von Simon Balissat

  • Produkttest

    Türkischer Kaffee: besser von Hand oder mit der Maschine?

    von Simon Balissat