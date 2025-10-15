Sackmesser für Kaffeenerds: La Marzocco X Victorinox

Produkttest
Bei Outdoor-Abenteuern: Die Outin Nano braut heissen Kaffee mit kaltem Wasser
von Siri Schubert
Sackmesser mit Bit-Sätzen, USB-Sticks, Laserpointer oder Feuerzeug hat Victorinox schon produziert. Jetzt kommt das Taschenmesser für Kaffeenerds in Zusammenarbeit mit La Marzocco. Das Tool bietet Werkzeuge zum Schrauben an der Espressomaschine oder zum Abwägen von Kaffee.
Die weiteren Werkzeuge:
Das limitierte Taschenmesser ist mit dem Logo und dem Schriftzug La Marzocco bedruckt.
Zudem hat La Marzocco eine eigene Kaffeemaschine im Design von Victorinox gefertigt. Wie geil ist das bitteschön?
Leider gibt es von der Maschine nur vier Exemplare, die alle Victorinox gehören. Auch das Barista-Taschenmesser ist noch nicht verfügbar. Bei Galaxus wirst du das Messer voraussichtlich bald kaufen können.
In der Zwischenzeit hat Kollege Patrick ein «Sackmesser» für alle Situationen getestet.
Als ich vor über 15 Jahren das Hotel Mama verlassen habe, musste ich plötzlich selber für mich kochen. Aus der Not wurde eine Tugend und seither kann ich nicht mehr leben, ohne den Kochlöffel zu schwingen. Ich bin ein regelrechter Food-Junkie, der von Junk-Food bis Sterneküche alles einsaugt. Wortwörtlich: Ich esse nämlich viel zu schnell.
«Victorinox x La Marzocco Barista Tool» heisst das neue Taschenmesser, und es soll «ein multifunktionales Werkzeug, das jedes Kaffeeritual auf das nächste Level hebt» sein. So steht es zumindest in der Pressemitteilung von Victorinox. Viele der Werkzeuge im Kaffee-Sackmesser kennt man schon aus anderen Versionen, neu sind hier ein Düsenentferner (12 Millimeter), mit dem ich die Milchdüse bei Siebträgern von La Marzocco entfernen kann, und ein Kaffee-Spatel, der mir beim Abwägen des Kaffees hilft.