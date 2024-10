Saldo-Test: Eine gute Augencreme kriegst du schon für wenig Geld

Saldo hat 10 Augencremes getestet. Die Bestnoten gingen an günstige Pflegeprodukte. Teure Pendants hingegen, darunter drei Naturkosmetik-Erzeugnisse, schneiden ungenügend ab.

Das Schweizer Konsumentenmagazin Saldo hat zehn Augencremes unter die Lupe genommen. Die Erkenntnis: Qualität und Preis gehen nicht Hand in Hand. Getestet wurden die Cremes an zehn Frauen im Alter zwischen 27 und 63 Jahren. Dabei standen die Bedürfnisse der empfindlichen Unteraugenpartie im Fokus. Gemäss Saldo ist die Haut unter unseren Augen bis zu viermal dünner als an anderen Körperstellen. Obendrein enthalte sie weniger Talgdrüsen und Fett, weshalb sie schneller austrocknen könne. Anhand diverser Messungen wurde deshalb im Testverfahren ermittelt, wie stark die Befeuchtungsleistung der Cremes ist. Zusätzlich wurde darauf geachtet, ob die Produkte problematische Stoffe enthalten, die beispielsweise bei sensiblen Personen zu allergischen Reaktionen führen können.

Die Resultate

Bestnoten stauben die «Q10 Intense Vitamin E Augenkonturencreme» von Lidls Eigenmarke Cien (Note 6) und die «Q10+ Anti-Aging Augencreme» von I Am (Note 5,9) ab. Beide befeuchten die Haut sehr gut. Keines der beiden enthält Stoffe mit erhöhtem Allergiepotenzial.

Ein Gut erhalten Niveas «Q10 Anti-Falten Power Straffende Augencreme» (Note 5,3) und die «Revital Straffende Augencreme» von Zoé (Note 4,9). Sie enthalten ebenfalls keine Stoffe mit erhöhtem Allergie-Potenzial.

Augenpflege Verfügbarkeit unbekannt NIVEA Q10 Power Anti-Falten Crème, 15 ml 8

Augenpflege Verfügbarkeit unbekannt NIVEA Q10 Power Anti-Falten Crème, 15 ml 8

Genügend schneiden Laveras «Basis Sensitiv Anti-Falten Augencreme Q10» (Note 4,7) und die «Q10 Anti-Falten Augencreme» von Coop Well Beauté (Note 4,6) ab. Stoffe mit erhöhtem Allergiepotenzial wurden auch hier nicht gefunden.

Augenpflege Verfügbarkeit unbekannt Lavera Anti-Falten Augencreme Q10 basis sensitiv Creme 15 ml

Augenpflege Verfügbarkeit unbekannt Lavera Anti-Falten Augencreme Q10 basis sensitiv Creme 15 ml

Als Ungenügend werden gleich vier Cremes bewertet. Darunter die drei teuersten. Auf Platz sieben schaffen es L'Oréals «Revitalift Laser X3» (Note 3,7) und die Augencreme von Dr. Hauschka (Note 3,7). Während letztere zwar die Haut gut befeuchtet, gibt es Abzüge für den allergenen Stoff Geraniol. Gleich dahinter auf Platz neun: Weledas «Glättende Augenpflege mit Wildrose» (Note 3,3). Sie enthält zwar keine für den Test relevanten kritischen Stoffe, befeuchtet aber ungenügend. Das Schlusslicht bildet die «Hydro Augencreme» von Coop Naturaline (Note 3,2). Sie enthält Limonen und Linalool. Gemäss dem Wissenschaftlichen Ausschuss für Verbrauchersicherheit reagieren viele Menschen allergisch darauf.

Augenpflege Verfügbarkeit unbekannt L'Oréal Paris L'Oreal - Revitalift Laser X3 Advanced Anti-Age Eye Cream Under Eyes 15Ml 15 ml Augenpflege in einigen Tagen verfügbar EUR 29,42 EUR 2353,60 / 1l Dr. Hauschka Daily Hydrating Eye Cream Crème, 12.50 ml, Tag 3 Augenpflege Verfügbarkeit unbekannt Weleda Wildrose 10 ml 2

Den ganzen Bericht von Saldo findest du hier.