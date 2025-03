News & Trends 1

Samsung baut Screens und KI auch in Kühlschränke und Waschmaschinen

Ob Waschmaschine oder Kühlschrank – Samsung setzt bei neuen Haushaltsgeräten auf integrierte Screens. Damit lassen sich nicht nur die Geräte selbst bedienen, sondern auch andere Funktionen im vernetzten Zuhause steuern.

«Screens Everywhere» ist das neue Motto von Samsung. Dabei geht es nicht nur um Touchscreens zur Bedienung der Geräte, sondern um die Vernetzung und Steuerung des gesamten Smart Homes. Viele Funktionen sollst du also auch von der Waschmaschine oder dem Kühlschrank aus kontrollieren können – und nicht nur vom Smartphone oder dem TV.

Trockner erkennt das Gewebe

In der Schweiz ist ab April die neue Samsung-Waschmaschine und ab Mai der Trockner mit AI-Home erhältlich – die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 1499 Franken und 1599 Franken. Beide Geräte haben je ein sieben Zoll grosses Display eingebaut. Darüber kannst du angeschlossene Smart-Home-Geräte steuern. Aber natürlich dient der Bildschirm auch dazu, Waschmaschine und Trockner selbst zu steuern. Das System erkennt mit der Zeit Nutzungsgewohnheiten und schlägt die passenden Waschzyklen oder Trocknereinstellungen direkt vor, wie Samsung ankündigt. Für die schnelle Wäsche ist QuickDrive abrufbar: Du hast elf verschiedene Wascharten zur Auswahl, die aber jeweils bis zu 50 Prozent schneller ablaufen als gewohnt. Die Reinigungsleistung soll nach Versprechen von Samsung gleich bleiben. Der Trockner dagegen erkenne vier verschiedene Stoffarten: normal, Jeansstoff, Handtücher und Synthetik. Da er dann die passenden Einstellungen gleich selber wähle, kann er laut Hersteller den Energieverbrauch um bis zu 10 Prozent senken und gleichzeitig die Trocknungszeit um bis zu 15 Prozent. Was die Maschine macht, wenn du deine Wäsche nicht nach Material, sondern primär nach Farbe trennst, bleibt offen. Und was laut Samsung das «normale» Material ist, genauso.

Screengrösse nach Wahl im Kühlschrank

Bereits jetzt baut Samsung in gewisse Modelle den Family-Hub-Bildschirm ein. Nun wird ein Screen zum neuen «Normal». Denn der neue Side-by-Side-Kühlschrank (RS90F) hat in jedem Fall einen integrierten Screen. Er kommt ab Mitte April in der Schweiz auf den Markt, die empfohlenen Verkaufspreise starten bei 2599 Franken.

Der Samsung Kühlschrank hat neu immer einen Screen.

Quelle: Samsung

Bei diesem Modell hast du die Wahl zwischen einem 9-Zoll-Screen für die KI-Anwendungen oder dem Family-Hub-Bildschirm mit 21,5 Zoll. Über die Displays hast du unter anderem Zugang zu allen Smart-Home-Geräten, darunter auch Geräten von Drittherstellern wie Lampen oder regelbaren Steckdosen. Über den Sprachassistenten Bixby kannst du Befehle erteilen und damit Informationen abrufen oder das Smart Home steuern.

Direkt auf dem Kühlschrank werden auch wichtige Updates wie der Wetterbericht oder Terminübersichten angezeigt. Bixby erkenne sogar die unterschiedlichen Stimmen mehrerer Familienmitglieder und passe die Ansicht dementsprechend an, sagt der Hersteller.

Kühlschranktüre öffnet sich magisch

Dank Touchsensoren an beiden Seiten öffnet sich die Kühlschranktüre schon bei leichter Berührung. Das kann praktisch sein, wenn du in der einen Hand die Milch, in der anderen die Butter hältst. Ein Griff fehlt übrigens ganz – auch aus Designgründen.

Der RS90F hat zwei Kühlelemente eingebaut: für den Dauerbetrieb einen konventionellen Kompressor. Dazu kommt ein Peltier-Modul, ein elektrothermischer Wandler. Es springt an, wenn schnell und stark gekühlt werden muss – etwa wenn du nach einem Einkauf viele Lebensmittel verstaust oder im Sommer häufig die Türe öffnest. Dank künstlicher Intelligenz reagiere der Kühlschrank dabei nicht erst auf einen Temperaturanstieg im Innern, sondern sorge präventiv vor, verspricht Samsung.

Titelbild: Samsung

