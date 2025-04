News & Trends 1

Schau wie süss! Die neue Generation der Beauty-Charms ist da

Halt dein Käppi fest, der Charm-Core-Trend fegt weiterhin mit Schmackes über die Beauty-Landschaft. Lipgloss als Accessoire? Das ist erst der Anfang.

Die frohe Kunde zuerst: Charms gehen vorerst mal nirgendwo hin. Ich würde sogar behaupten, sie laufen sich gerade erst warm. Die Accessoires in Anhängerform für Taschen, Schlüssel, Schuhe und Co. sind nämlich beliebter denn je. Das habe ich auch an der diesjährigen Cosmoprof in Bologna festgestellt.

Süsse Extras: Kunststoff-Blumen und Glöckchen, ausgestellt an der Cosmoprof von Minyao Cosmetics.

An zahlreichen Messeständen von Verpackungsproduzenten aus der Kosmetikbranche gab es vor allem eins zu sehen: Beauty-to-go. In erster Linie Lippenpflege und Glosse, die sich dank Karabinern, Kugelketten und Schlüsselringen überall festmachen und zur Schau tragen lassen. So werden die Beauty-Produkte statt in der Handtasche zu verschwinden, einfach selbst zum Accessoire.

Schlüsselanhänger und Lipgloss in einem. Aussteller: Diefei Cosmetics

Integrierte Ösen im Verschluss erleichtern das Anbringen von Ringen und Bändern. Aussteller: TJ Enterprise Die Deko-Elemente lassen sich leicht abnehmen und modifizieren. Aussteller: TJ Enterprise

Was kommt als nächstes?

Neu ist der Trend nicht. Er nimmt lediglich neue Formen an: Die Anhänger werden grösser, bunter, verspielter. Unterm Strich auffälliger. Vereinezelt waren an der Beauty-Messe neben der Lippenkategorie auch charm-ante Lidschatten und Handcremes anzutreffen. Weitere naheliegende Kategorien wie Blushes und feste Parfüms dürften ebenfalls schon bald den Mainstream erobern.

Diese grünen Schimmer-Lidschatten haben es mir besonders angetan. Aussteller: Nayue Cosmetics

In Zukunft werden wir – so zumindest meine Prognose – häufiger auch Produkte zu sehen bekommen, die selbst Schmuck tragen. Wie zum Beispiel perlenbespickte Metallketten, Kunststoff-Ornamente, klimpernde Glocken oder kleine Plüschfiguren. Als Verzierung, aber auch um sie haptisch und auditiv spannender zu gestalten.

Nicht jeder Schmuck dient als Aufhängevorrichtung. Aussteller: TJ Enterprise

In Geschäften sichtest du bestimmt schon bald die ersten «Bastelstationen», an denen du Produkten gegen einen Aufpreis eine individuelle und persönliche Note verpassen kannst. Oder die Brands und Einzelhändler bieten die Veredlung selbst als Service an. Vorgemacht hat das zum Beispiel der Einzelhändler Space NK, quasi das britische Äquivalent zu Sephora. Während des Weihnachtsgeschäfts letzten Dezember boten sie in zwei ihrer Filialen der Kundschaft an, dem Gekauften – was immer das auch war – vor Ort ein Make-over zu verpassen.

Übrigens: Du brauchst kein Geld auszugeben, um bei diesem Trend mitzumischen. Aus deiner Lippenpflege – sofern aus der Tube – lassen sich Charms nämlich auch ganz leicht selber basteln. Hier erfährst du, wie's geht:

News & Trends Glänzende Idee! So einfach zauberst du aus deinem Lipgloss einen einzigartigen Anhänger von Natalie Hemengül

Du möchtest deine Taschen und Necessaires ohne Beauty-Kram aufhübschen? Hier sind weitere Ideen aus der Redaktion:

Ratgeber 5 nützliche Alltagsgegenstände, die als Bag Charms richtig stylisch sind von Stephanie Vinzens

Ratgeber Weihnachtsgeschenk auf den letzten Drücker gefällig? Hübsche Anhänger aus Fimo backen von Laura Scholz

Ratgeber Heiss auf Eis? Dann bastle dir die ikonische Raketenglace von Stefanie Lechthaler

Titelbild: Aussteller Minyao Cosmetics verpasst seinen Glossen Plüsch-Anhänger und drollige Verschlussköpfe. Foto: Natalie Hemengül

Dieser Artikel gefällt mir! 1 Person gefällt dieser Artikel.