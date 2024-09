Schleich launcht 6 neue Figuren von «Die Schule der magischen Tiere»

Spielwarenhersteller Schleich launcht anlässlich des dritten Kinofilms von «Die Schule der magischen Tiere» sechs Einzelfiguren.

Angefangen hat alles mit den Büchern der Autorin Margit Auer. Mittlerweile gibt es die «Die Schule der magischen Tiere» nicht nur als Kinofilm, sondern auch als Gummifiguren von Schleich.

Sechs bekannte Tiere sowie zwei Charaktere aus dem neuen Film kannst du jetzt für deine Kinder kaufen: Rabbat den Fuchs, Henrietta die Schildkröte, Caspar das Chamäleon, Juri den Pinguin sowie Karajan den Kater und Rick das Krokodil.

Spielzeugfigur in einigen Wochen verfügbar EUR 21,58 Schleich Rabbat der Fuchs Spielzeugfigur in einigen Wochen verfügbar EUR 21,58 Schleich Juri der Pinguin Spielzeugfigur in einigen Wochen verfügbar EUR 21,58 Schleich Caspar das Chamäleon

Eine ungewöhnliche Schule

In der erfolgreichen Kinderbuchreihe «Die Schule der magischen Tiere» geht es um die Kinder aus Miss Cornfields Klasse der Wintersteinschule, die verschiedene normale, aber auch ungewöhnliche Haustiere haben. Magie, Freundschaft und schrullige Figuren bilden das Fundament für die Geschichten. Beim Design der Figuren wurde sich laut Schleich an der Darstellung der magischen Tiere in den Filmen orientiert. Bereits 2025 sollen weitere Figuren von «Die Schule der magischen Tiere» folgen.

Zuletzt war Schleich in die Kritik geraten, da sich das Unternehmen aufgrund von Umsatzrückgängen dazu entschlossen hatte, den Hauptproduktionssitz von Schwäbisch Gmünd nach München zu verlegen:

Mit lizenzierten Kooperationen wie der «Schule der magischen Tiere» will das Unternehmen künftig wieder wettbewerbsfähiger werden.