Schluss mit Bargeld: neue Monopoly-Version kommt mit einer Banking-App

Hasbro krempelt den Klassiker Monopoly um und bringt mit «Monopoly App Banking» eine Version auf den Markt, die das Brettspiel für Kinder und Jugendliche interessanter machen soll.

Beim neuen «Monopoly App Banking» ersetzt eine mobile App das Bargeld und macht die Rolle des Bankers überflüssig. Die App verfolgt automatisch die Geldbestände, führt die Transaktionen durch und behält die Besitztümer aller Spielenden im Blick. Das soll Kindern den Einstieg erleichtern.

Das Spielbrett selbst bekommt ebenfalls ein modernes Makeover: Die traditionellen Straßen weichen kinderfreundlichen Alternativen. Statt langweilige Immobilien zu erwerben, gibt es jetzt eine Raketenstartrampe, eine Schokoladenfabrik, einen Dinosaurierpark oder sogar den Mond zu kaufen.

Die Zeiten von Straßen sind im neuen Monopoly vorbei.

Neue Spielmechanik soll das Gameplay verkürzen

Und so funktioniert das bargeldlose Monopoly: Alle Spielenden wählen zusätzlich zu ihrer Spielfigur eine passende Bankkarte. Diese scannen sie später gemeinsam mit der Besitzurkunde per App. Transaktionen wie Grundstückskäufe und Mietzahlungen werden so automatisiert. Hasbro betont in der Pressemitteilung, dass die Neuerung das Spiel beschleunigen wird. Damit sollen die Jüngeren bei der Stange gehalten werden. Beim «alten» Monopoly kann eine Partie nämlich schon mal mehrere Stunden dauern.

Zudem enthält die App Mini-Spiele, mit denen Vergünstigungen verdient werden können. Welche das sind, hat Hasbro aber nicht verraten. Diese zusätzlichen Spiele zwischendurch haben ebenfalls die jüngeren Spielenden im Blick.

Keine Schummelei und kein Kopfrechnen mehr

Die Integration einer App dürfte jeglicher Schummelei bei Monopoly einen Riegel vorschieben. Das Kopfrechnen und das Sammeln von Erfahrungen im Umgang mit Bargeld sind damit aber auch Geschichte – wie das bei Eltern ankommt, wird sich zeigen.

«Monopoly App Banking» soll im Sommer im Handel erscheinen.

