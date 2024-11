Schweizer AT Verlag räumt beim Kochbuchpreis ab

Gleich zwölf Medaillen hat der Schweizer AT Verlag beim «Deutschen Kochbuchpreis 2024» abgestaubt. Unter den Siegern sind die Sterneköche Andreas Caminada und Tanja Grandits. Aber auch eine Galaxus Autorin darf sich über einen Preis freuen.

Der «Deutsche Kochbuchpreis» ist sowas wie der Oscar für Kochbücher im deutschsprachigen Raum. In 26 Rubriken von «Alpen» bis «Wild» bestimmt eine Jury die Preisträgerinnen und Preisträger des Jahres. Der Schweizer AT Verlag, der sich auf Kochbücher spezialisiert hat, wurde dieses Jahr gleich zwölfmal ausgezeichnet. Nur der DK Verlag hat mit 13 Auszeichnungen 2024 mehr Medaillen gewonnen.

Gold

Mit Claudio Del Principe und Andreas Caminada erhalten zwei altbekannte Kochbuchautoren die goldene Auszeichnung. Spannend ist das Buch «Vilnius» von Denise Snieguole Wachter, das die eher unbekannte Küche Litauens zum Thema hat.

Ratgeber alla buona Deutsch, 2024, Claudio Del Principe Ratgeber Pure Tiefe Deutsch, 2023, Andreas Caminada 3 Ratgeber Malaysia Deutsch, 2024, Manuela Rüther, Christopher Aziz Krebs Ratgeber Genussvoll. Geschmackvoll. Vegan Deutsch, 2024, Carlo Cao Ratgeber Vilnius Deutsch, 2024, Denise Snieguolė Wachter, Dovalde Butenaite, Maria Grossmann

Silber

Ich gratuliere meiner Podcast-Partnerin und Galaxus-Autorin Judith Erdin zur Silbermedaille! Ihr neues Buch ist wirklich grossartig, ich habe daraus schon mehrere Brote gebacken. Das Buch von Sterneköchin Tanja Grandits wurde mir schon mehrfach empfohlen und das Standardwerk «Saucen» ist zuoberst auf meinem Wunschzettel.

Ratgeber Dein bestes Brot über Nacht Deutsch, 2024, Judith Erdin 1 Ratgeber Einfach Tanja Deutsch, 2023, Lukas Lienhard, Sanna Andrée-Müller, Tanja Grandits 4 Ratgeber Saucen Deutsch, 2024, Gorm Wisweh, Melanie Schirdewahn, David Bering

Bronze

Donna Hay ist sowas wie die Grande Dame der Kochbochautorinnen. Gibt es überhaupt jemanden, der kein Buch von ihr im Regal hat? Das Trendthema Alkoholfrei räumt hier in der Kategorie Getränke ab. Ann-Katrin Weber widmet sich in ihrem Buch gleich noch einem Dauerbrenner: «Greens and Grains».

Ratgeber Greens & Grains Deutsch, 2024, Anne-Katrin Weber Ratgeber Alkoholfrei Deutsch, 2023, Nicole Klauss Ratgeber Von Einfach zu Brillant – Noch mehr Lieblingsgerichte Deutsch, 2024, Donna Hay, Chris Court, Katrin Korch, Con Poulos

Im Schweizer Echtzeit Verlag ist das Buch «Jeongkwan Snim» über koreanische Tempelküche erschienen, es erhielt ebenfalls Bronze.

Ratgeber Jeongkwan Snim Deutsch, 2024, Hoo Nam Seelmann, Véronique Hoegger

Ratgeber Jeongkwan Snim Deutsch, 2024, Hoo Nam Seelmann, Véronique Hoegger

Ausserdem gewinnt Marcel Paa mit dem Buch «1 Teig - 5 Brote» Silber. Das Buch haben wir leider aktuell nicht im Sortiment.

Neben den Werken aus dem AT Verlag gibt es natürlich noch viele weitere Kochbücher, die abgeräumt haben. Insgesamt wurden fast 100 Kochbücher ausgezeichnet. Die ganze Liste findest du auf der Webseite des Kochbuchpreises.