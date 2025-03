News & Trends 6 3

Schweizer MTB-Hersteller Bixs steigt ins Gravelbusiness ein

Neue Bikes mit Fokus auf Gravel und ein neues Raceteam: Der Schweizer Hersteller Bixs erweitert sein Produktportfolio und will sowohl nach Deutschland als auch nach Österreich expandieren. Die entsprechenden Pläne hat der Brand kürzlich in Basel vorgestellt.

Rauch steigt auf, epische Musik begleitet das Spektakel und plötzlich steht es da, das neue Premium-Gravelbike Gran Turismo GR X von Bixs. Neben dem Top Modell gibt es mit dem Gran Turismo GR 1 und 2 zwei weitere, günstigere Ausführungen. Gran Turismo hat Bixs seine neuen Gravel- und Roadbikes in Anlehnung an Sportwagen mit grosser Motorisierung und viel Komfort für lange Strecken getauft. Und präsentiert das Highend-Bike auf dem Dach eines ikonischen Porsche 924.

Darüber hinaus stellen die Innerschweizer mit dem Traverse ein komfortables Fahrrad mit optionalem Gepäckträger-Schutzblech-System zur Nutzung verschiedener Taschen vor.

Showtime für das neue Gran Turismo GR X von Bixs.

Fast schon andächtig ist dagegen die Präsentation der weiteren Gravelbikes.

It starts hard and finishes even harder

Und Bixs lanciert auch gleich ein vorerst noch kleines, aber feines Gravel-Raceteam. Bei den Frauen geht zum Beispiel die aktuelle britische Gravelmeisterin Annabel Fisher für das Team aus Sursee an den Start. Die 35-Jährige stammt aus Yorkshire, lebt unterdessen jedoch in der Nähe von Genf. In ihrem Palmares finden sich unter anderem Siege bei bekannten Gravelrennen wie The Traka in Spanien oder The Rift in Island.

Gravelrennen Die ersten Gravel-Events sind vor rund 20 Jahren im Mittleren Westen der USA unter dem Namen «Gravel Grinders» entstanden. Sie sind der aktuelle Hype in der Radsportwelt, wo Fahrerinnen und Fahrer nach neuen Herausforderungen suchen. Nach den USA haben in den letzten Jahren auch andere Kontinente das Konzept aufgegriffen, und der Gravel-Markt boomt derzeit weltweit. Diese Events richten sich sowohl an die Elite als auch an Amateure. Es sind Langstreckenrennen auf überwiegend unbefestigten Strassen und Wegen mit einer abenteuerlichen und oft anspruchsvollen Route inmitten der Natur. Die UCI Gravel World Series ist eine Serie von UCI-sanktionierten Rennen, die weltweit ausgetragen werden. Über 30 bis 40 Qualifikationsveranstaltungen qualifizieren sich die besten 25 Prozent jeder Altersgruppe für die UCI Gravel World Championships, bei denen die Sieger mit dem begehrten UCI-Regenbogentrikot ausgezeichnet werden.

Bei der Präsentation mit dem designierten Teamchef Fridolin Engler lässt Fisher dann auch keine Zweifel aufkommen, was ihre Ziele für die erste Saison im neuen Team sind: Siege. Dabei legt die Britin den Fokus speziell auf Rennen mit möglichst vielen Höhenmetern. Je mehr, umso besser.

Und auf die Frage, was denn Racegraveling ausmache, meint die ehemalige Strassenfahrerin: «A Gravelrace starts hard and finishes even harder.»

Annabel Fisher im Gespräch mit Teammanager Fridolin Engler.

Internationale Pläne

Zusätzlich zum bestehenden MTB-Cross-Country Team um den sportlichen Leiter Lukas Flückiger lanciert Bixs also ein zweites professionelles Rennteam. Und das in einem für die Fahrradbranche wirtschaftlich weiterhin äusserst schwierigen Umfeld. Ein nicht unerhebliches Risiko, welches das Unternehmen, das zur Hostettler Gruppe gehört, hier eingeht.

Dies sei jedoch Teil einer vermehrten internationalen Ausrichtung des Brands, wie Vertreter von Bixs im Rahmen der Präsentation von Team und neuen Bikes erklärten. «In der Schweiz kennt man uns unterdessen, im Gegensatz zum Ausland. Unser Ziel sind nun die Märkte in Deutschland und Österreich.» Und was hilft da mehr als hochwertige Produkte und Siege in prestigeträchtigen Rennen auf Trails und neuerdings auch Schotterpisten?

Titelbild: Patrick Bardelli

Dieser Artikel gefällt mir! 6 Personen gefällt dieser Artikel