Segway ZT3 Pro: Der neue E-Scooter ist geländegängig

Auf der Techmesse IFA in Berlin zeigt Segway erstmals seinen neuen E-Scooter für die Strasse und für Offroad-Abenteuer. Seine Spezialität: Er ist voll gefedert und hat eine grosse Bodenfreiheit und 11-Zoll-Geländereifen.

Viele E-Scooter machen zwar auf der Strasse eine gute Figur, sobald der Untergrund aber nicht glatt ist, wird es mühsam. Ohne Federung beispielsweise schlägt jede Unebenheit auf die Arme. Das ist beim neuen Segway ZT3 Pro anders. Er wurde nicht nur für Strassen oder Feldwege gebaut, sondern auch fürs Gelände.

Wichtig dafür sind drei Dinge: Bodenfreiheit, Reifen und Federung. Der Segway ZT3 Pro hat eine Bodenfreiheit von etwas über 15 Zentimetern. Die schlauchlosen Reifen messen 11 Zoll und sind speziell für steinigen, sandigen oder erdigen Untergrund konstruiert. Vorne hat der E-Scooter eine Doppel-Teleskopfederung und auch die hintere Achse ist gefedert. Der gesamte Scooter ist wasserfest nach IPX5-Standard. Das bedeutet Schutz gegen Strahlwasser von allen Seiten: Du kannst damit durch den Regen fahren und sogar auch mal durch eine Pfütze.

Beide Achsen des neuen Segway sind gefedert.

Quelle: Lorenz Keller

Der Motor kann den Scooter bis 20 oder 25 Stundenkilometer beschleunigen – je nachdem, was im jeweiligen Land erlaubt ist. Die Reichweite beträgt bis zu 56 Kilometer im Sportmodus und bis zu 70 Kilometer im Eco-Modus. Steigungen bis 25 Prozent kann der Segway bewältigen. Die Nutzlast ist mit bis zu 120 Kilogramm höher als bei vielen anderen Modellen.

Antriebsrad dreht auf rutschigem Untergrund nicht durch

Eine Besonderheit sind ebenfalls die Assistenten, die eine sichere Fahrt ermöglichen sollen. Unter dem Namen Segride hat Segway ein Stability-Enhancement-System verbaut, das auch bei vollem Tempo eine stabile Geradeaus-Fahrt ermöglicht. Als digitaler Helfer kommt ein Traction Control System (TCS) zum Einsatz, wie du es auch aus dem Auto kennst. Beim Anfahren oder Beschleunigen, etwa auf rutschigem Untergrund, wird damit das Durchdrehen des Rades verhindert.

Das X ist nicht in allen Verkaufsmärktenbeleuchtet – weil es nicht überall als zweites Frontlicht erlaubt ist.

Quelle: Lorenz Keller

Das Segway ZT3 Pro D hat vorne und hinten Blinker sowie einen drei Zoll grossen Screen in sechseckigem Design, der auch bei direkter Sonneneinstrahlung gut lesbar sein soll. Über die Ninebot-App kann der Scooter gesperrt und entsperrt werden – auch automatisch, sobald du dich mit dem Handy in der Tasche dem Gefährt näherst. Zudem kann der Scooter ins «Wo ist?»-System von Apple eingebunden werden, so dass du immer den letzten Standort im Blick hast.

Ende 2024 soll der Segway ZT3 Pro D in Europa erhältlich sein, der Preis steht noch nicht fest.