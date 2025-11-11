News & Trends 5 0

«Shox TL»: Nike landet endlich wieder einen Sneaker-Hit

Jedes Quartal veröffentlicht die Modesuchmaschine Lyst eine Liste der beliebtesten Fashion-Produkte. Aktuell hoch im Kurs – und bei uns zu haben: der Nike «Shox TL».

Seit Jahrzehnten liefern sich Nike und Adidas ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die Vorherrschaft im Sneaker-Game. Während Adidas in vergangenen Saisons mit Modellen wie «Samba», «Gazelle» oder «SL72» die Strassen und sozialen Medien dominierte, schien Nike den Anschluss zu verlieren. Doch mit dem «Shox TL» ist der US-Marke nun endlich wieder ein Hit gelungen.

Gleich zwei Nike-Sneaker im Lyst-Ranking

Soeben hat die Modesuchmaschine Lyst ihr vierteljährliches Ranking der zehn beliebtesten Produkte veröffentlicht. Also jene, die am meisten geherzt, gesucht und gekauft werden. Zu den It-Pieces des dritten Quartals gehören auch zwei Sneaker – beide aus dem Hause Nike. Der «Moon Shoe» aus der Kollaboration mit High-End-Brand Jacquemus belegt den siebten Platz. Gleich dahinter folgt ein reguläres Nike-Modell: der «Shox TL», den du auch bei uns in zahlreichen Ausführungen findest.

Der Nike Shox TL gehört im Q3 zu den beliebtesten Fashion-Produkten.

Dabei passt der Schuh mit seinem klobigen Design und den markanten Stossdämpfern eigentlich gar nicht so richtig ins aktuelle Zeitalter der schmalen, cleanen Sneaker. Trotzdem oder eben gerade deswegen konnte er sich durchsetzen. Obwohl der «Shox TL» mit dem aktuellen Sneaker-Kanon bricht, knüpft er durchaus an gewisse Trends an.

Nostalgisch und futuristisch zugleich

Dank der «Shox»-Säulen erinnert er etwa an Stollenschuhe aus dem Fussball – ein aktuelles Modephänomen. Und so sehr der Fokus in den letzten Saisons auch auf reduzierten Sneakern lag, zeigte sich gleichzeitig eine klare Vorliebe für Modelle mit auffälligen Attributen. Seien es gewöhnungsbedürftige Hybriden oder überzogene Silhouetten.

Der Shox TL passt dank seiner spitzen Zehenpartie gut zu weiten Hosen.

Weil Nostalgie so gut wie immer funktioniert, überrascht es nur wenig, dass die «Shox»-Reihe bereits während der Jahrtausendwende eingeführt wurde. Anders als damals gilt die einzigartige mechanische Dämpfung wohl heute nicht mehr als Innovation – futuristisch sieht sie jedoch auch 25 Jahre später noch aus.

«Shox»-Linie kriegt Zuwachs

Tatsächlich brachte Nike den «Shox TL» schon 2019 zurück, doch erst vergangenes Jahr nahm das Modell so richtig Fahrt auf. Nun ist der Erfolg des Comebacks offiziell besiegelt und bringt damit auch frischen Schwung in die gesamte «Shox»-Reihe.

Die mechanische Dämpfung macht die Shox-Reihe aus.

Erst kürzlich hat Nike den brandneuen «Shox Z» vorgestellt. Seine schlanke Silhouette und die absatzähnliche Platzierung der Stossdämpfer ausschliesslich im hinteren Bereich der Sohle lässt ihn eleganter wirken. Ob uns der «Shox»-Neuzugang im nächsten Lyst-Ranking wieder begegnen wird? Wir dürfen gespannt sein.

Vorerst bleibt der «Shox TL» der It-Sneaker:

