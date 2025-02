News & Trends 8 0

Skims und Nike launchen Frauen-Sportswear-Brand

Zwei Powerplayer bei Sport- und Fitnesswear machen künftig gemeinsame Sache: Nike und Kim Kardashians Brand Skims haben sich zusammengetan, um Frauen und Mädchen stylische Trainings- und Freizeitbekleidung anzubieten. Gemeinsam wollen sie «einen völlig neuen Look» kreieren.

Skims ist eine Erfolgsgeschichte für Kim Kardashian. Ihre Shapewear-Kollektionen sind heiss begehrt und schwer zu haben. Allein der Name des Brands löst bei Vielen Verzückungen aus. So muss es auch bei Nike gewesen sein. Denn statt einer Kollaboration planten die beiden gleich Grösseres: Den Launch einer gemeinsamen Marke. Es ist das erste Mal, dass sich Nike mit einem bestehenden Unternehmen zusammentut, um eine neue Marke einzuführen.

NikeSkims mit Trainingsbekleidung, Schuhen und Accessoires

In diesem Frühjahr soll die erste Kollektion in den USA vorgestellt werden, der weltweite Rollout wird fürs nächste Jahr erwartet. Unter dem Namen NikeSkims sollen Trainingsbekleidung, Schuhe und Accessoires zu haben sein, wie es in der Pressemitteilung heisst. Ansonsten halten sich die beiden Partner noch bedeckt: Weder Bilder noch Preise der neuen Kleidung sind aktuell verfügbar.

Geplant sind laut Unternehmensangaben unter anderem Leggins für intensive HIIT-Einheiten und Trainings auf dem Laufband. Neben schnelltrocknenden Textilien, die Nike bereits nutzt, sollen speziell für Skims entwickelte Innovationen zum Einsatz kommen.

Die neue Marke setzt ganz auf Sportlerinnen

Obwohl Skims inzwischen auch eine Männer-Kollektion eingeführt hat, richtet sich NikeSkims ausschliesslich an Frauen. Die Marke werde die globale Fitness- und Activewear-Branche «mit erstklassigen Innovationen im Dienste aller Sportlerinnen aufmischen», heisst es in der Pressemitteilung. Kim Kardashian, Mitbegründerin und Chief Creative Officer von Skims, bestärkt diesen Ansatz: «Nike und Skims teilen ein tiefes Engagement für Innovation, Inklusivität und das Überschreiten von Grenzen, angetrieben von einem unerschütterlichen Glauben an die Kraft der Frauen.»

Für Skims ist die Zusammenarbeit ein weiterer Meilenstein in der sechsjährigen Erfolgsgeschichte. 2023 wurde die Marke bereits mit vier Milliarden US-Dollar bewertet. Dass sich Skims vom Lifestyle- zum Sportswear-Brand entwickelt, zeichnete sich bereits in den vergangenen Jahren ab, unter anderem mit Sponsoring-Verträgen mit der NBA, WNBA und dem Team USA für die Olympischen Spiele in Paris oder jüngst durch die Kollaboration mit The North Face. Was nach dem Deal mit Nike folgt? Es bleibt auf jeden Fall spannend.

Titelbild: Skims/Nike

