«Sky Trails» starten im Handel und sollen Playmobil Aufwind verleihen

Das eigenständige Action-Bausystem «Sky Trails» ist ein Hoffnungsträger für das zuletzt angeschlagene Unternehmen Playmobil. Das neue Spiel kommt ab jetzt in den Handel.

«Sky Trails» kombiniert Bauen und Action miteinander. Das modulare System erlaubt es Kindern und Erwachsenen, Parcours zu bauen, auf denen die speziellen «Sky Rider»-Figuren durch Loopings, Rampen und Lift-Elemente sausen.

Alle Elemente sind laut Hersteller beliebig kombinierbar. Die Spielenden errichten ihre Strecken quer durch das Zimmer oder gleich die Wohnung.

Statt Rollenspiel ist also pure Action angesagt. «Wo bei anderen Spielwelten der Spaß nach dem Aufbau endet, beginnt er bei Sky Trails erst richtig», erklärt Vorstand Bahri Kurter in der Pressemitteilung zur Produktvorstellung.

Neue Zielgruppen müssen her

Mit «Sky Trails» erweitert Playmobil bewusst seine Zielgruppe: Das System soll auch ältere Kinder zwischen sieben und zwölf Jahren für Playmobil begeistern. Dazu passend wird Playmobil das neue Produkt auch stark auf Social Media bewerben. Gaming-Streamer wie Rick Azas, SkylineTV und Rumathra sollen die Kampagne unterstützen.

Wirtschaftlich lief es für Playmobil in den vergangenen Jahren nicht besonders gut. Der Umsatz der Gruppe brach im Geschäftsjahr 2023/2024 von 763 auf 490 Millionen Euro ein. Im vergangenen Jahr präsentierte Playmobil als Reaktion darauf auf der Nürnberger Spielwarenmesse das Produkt «Sky Trails» als einen Hoffnungsträger, mit dem die Trendwende gelingen soll.

Launchphase im August und September

Zum Start erscheinen zunächst acht verschiedene Produkte. Das «Starter Kit» ist mit einer UVP von 79,99 Euro erhältlich. Es umfasst 100 Teile, darunter die Röhren, Träger, Rampen und natürlich die benötigte Spielfigur.

Diese Basis können die Kundinnen und Kunden mit den zusätzlich erhältlichen Sets beliebig erweitern, etwa mit einem Looping oder Lift-Elementen.

Das Basisset enthält alles, um loszugehen. Du kannst es mit Zusatzpacks ergänzen.

Aktuell ist «Sky Trails» erst im Rahmen einer exklusiven Kooperation in Deutschland über die Drogeriekette Müller online und in den Filialen zu bekommen. Der Start im freien Handel ist am 1. September 2025. Wann wir das Produkt im Shop haben werden, steht noch nicht fest. Sobald es eine Entscheidung dazu gibt, gibt es ein Update des Artikels.

Für Playmobil-Vorstand Kurter ist «Sky Trails» mehr als nur ein neues Produkt: Es ist ein Baustein der Strategie «Zukunft ist jetzt». Ob diese erfolgreich wird, muss sich in den kommenden Monaten zeigen. Denn auch wenn Playmobil selbst betont, dass «Sky Trails» rund um eine Ritterburg oder ein Piratenschiff gebaut werden kann, funktioniert es nur mit den passenden Figuren. Somit bleibt die Frage, ob das Spiel die Zielgruppe langfristig anspricht.

Mein Starter-Set steht aber bereits bei mir daheim. Ich bin gespannt und werde berichten.

