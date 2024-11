Smoothies, Babybrei, Suppe: Stiftung Warentest testet Standmixer

Smoothie Maker, klassischer Standmixer oder Hochleistungsmixer, was darf’s denn sein? Stiftung Warentest wollte es wissen und hat alle in den gleichen Topf geschmissen. Dabei zeigt sich, dass sich kleine Mixer zum Teil nicht vor den grossen verstecken müssen.

Für den grossen Standmixer-Test hat Stiftung Warentest Äpfel und Birnen nicht (nur) miteinander verglichen, sondern püriert. Was sie diesbezüglich können, mussten 16 Geräte zeigen: fünf Smoothie Maker, acht klassische Standmixer und drei Hochleistungsmixer.

So unterscheidet Stiftung Warentest die getesteten Mixer-Sorten Smoothie Maker haben in der Regel ein kleines, schlankes Mixgefäss mit einem Inhalt von 0,6 bis zu einem Liter. Das reicht für zwei Smoothies. Für dicken Brei sind sie kaum geeignet. Standmixer haben etwas grössere Mixgefässe mit einem Volumen zwischen 1,2 und 1,75 Litern. Sie pürieren neben Smoothies auch Babybrei. Hochleistungsmixer sind massive Geräte mit starkem Motor und einem Fassungsvermögen von etwa zwei Litern. Mit ihnen kriegst du alles klein, dafür brauchen sie Platz, sie sind recht laut – und relativ teuer.

In the Mix(er)

Im Test mussten alle Mixer nicht nur Obst- und Gemüse-Smoothies zubereiten, sondern auch kalte Gemüsesuppe, ein Getränk mit gefrorenen Früchten und Mayonnaise. Die Zubereitung von Babybrei wurde nur mit Stand- und Hochleistungsmixern getestet. In den engen Bechern der Smoothie Maker verkeilten sich in Stücken gekochtes Gemüse oder Fleisch schnell, schreibt Stiftung Warentest dazu.

Die Haltbarkeit der Geräte wurde im Dauertest geprüft. Dafür liessen die Fachleute die Mixer bis zu 750 Mal laufen, um einen Betrieb über zehn Jahre abzubilden. Weitere Testkriterien waren Handhabung, Sicherheit und Lautstärke.

Testsieger

Der Hochleistungsmixer von Braun ist der beste Mixer im ganzen Test. Er ist haltbar und schafft einen Zwei-Liter-Mix in einem Rutsch, wie Stiftung Warentest schreibt.

Standmixer EUR 209,– Braun PowerBlend 9 1600 W 4.7 74

Standmixer EUR 209,– Braun PowerBlend 9 1600 W 4.7 74

Der beste Smoothie Maker kommt aus dem Hause Philips, Tefal und WMF teilen sich den Spitzenplatz bei den klassischen Standmixern. Wie der Gesamtsieger von Braun erhalten sie das Qualitätsurteil «Gut».

Standmixer EUR 90,70 Philips BLENDER HR2767/00 1000 W Standmixer EUR 141,16 Tefal PerfectMix+ BL871A High Speed - Blender - Dune 1200 W Standmixer EUR 109,99 WMF Kult Pro Multifunktionsmixer 1200 W 4.5 204 Standmixer EUR 90,70 Philips BLENDER HR2767/00 1000 W Standmixer EUR 141,16 Tefal PerfectMix+ BL871A High Speed - Blender - Dune 1200 W Standmixer EUR 109,99 WMF Kult Pro Multifunktionsmixer 1200 W 4.5 204

Ebenfalls mit einem «Gut» schliesst der Smoothie Maker von WMF den Test ab, genauso wie die beiden weiteren Hochleistungsmixer von Vitamix und Bosch.

Standmixer EUR 41,60 WMF Kult X Mix & Go 300 W 4.6 444 Standmixer Vitamix Explorian E320 Standmixer EUR 189,– Bosch Hausgeräte Vita Boost 1600 W 4.7 201 Standmixer EUR 41,60 WMF Kult X Mix & Go 300 W 4.6 444 Standmixer Vitamix Explorian E320 Standmixer EUR 189,– Bosch Hausgeräte Vita Boost 1600 W 4.7 201

Stolperfalle Dauertest

Die grössten Qualitätsunterschiede macht Stiftung Warentest bei den klassischen Standmixern aus. Neben den beiden «guten» Testsiegern finden sich dort auch drei Geräte, die mit einem «Mangelhaft» abgeschnitten haben. Die Standmixer von Smeg, Rommelsbacher und Severin haben bei den Zubereitungen zwar allesamt gut abgeschnitten, im Dauertest aber versagt.

Standmixer EUR 267,65 Smeg Standmixer 50's Retro Style 800 W 4.3 9 Standmixer EUR 79,06 Rommelsbacher MX 1250 1200 W 4.3 49 Standmixer EUR 35,55 Severin as SM 3707 600 W Standmixer EUR 267,65 Smeg Standmixer 50's Retro Style 800 W 4.3 9 Standmixer EUR 79,06 Rommelsbacher MX 1250 1200 W 4.3 49 Standmixer EUR 35,55 Severin as SM 3707 600 W

Auch der Smoothie Maker von Nutribullet hat im Dauertest schlapp gemacht. Dass er trotzdem mit dem Qualitätsurteil «ausreichend» davonkommt, verdankt er der besten Testnote aller Mixer bei den Zubereitungen.

Standmixer EUR 111,01 NutriBullet Ultra EU-Version, 1200 W 4.5 24

Standmixer EUR 111,01 NutriBullet Ultra EU-Version, 1200 W 4.5 24

Viel Lärm um Püree

Dass ein Mixer Lärm Geräusche macht, liegt in der Natur der Sache. Unterschiede bei der Lautstärke gibt es aber deutliche. Stiftung Warentest hat die von den Fachleuten als lautesten und leisesten empfundenen Geräte ins Schalllabor geschickt. Sowohl der laute Mixer von Bosch (Gesamturteil «ausreichend») als auch der vergleichsweise leise von Russell Hobbs (Gesamturteil «befriedigend») seien demnach hörbar lauter als ein Akku-Sauger, der laut Verbraucherzentrale in der Regel auch mit etwa 80 Dezibel röhrt. «Lärmen können sie also alle», schreibt Stiftung Warentest. Und: «Zum Glück laufen sie nur kurz.»

Standmixer EUR 49,02 Bosch Hausgeräte VitaPower Serie 2 450 W 4.2 9 Standmixer EUR 40,87 Russell Hobbs Mix & Go 300 W 4.3 37

Heisse Suppe gefällig?

Bei den drei Hochleistungsmixern im Test ist die Bezeichnung Programm. Davon zeugt nicht nur, dass sie den Test allesamt mit dem Gesamturteil «gut» abgeschlossen haben. Sie liefern sogar heisse Suppe. Die drei Mixer verwirbeln ihr Mixgut laut Stiftung Warentest mit solcher Gewalt, dass sie es (leicht) erhitzen. Die Modelle von Braun und Bosch haben sogar ein eigenes Suppen-Programm und erhitzen die Mixmasse auf 76 Grad Celsius.

Wer soll nun dein Herzblatt, äh Mixer sein?

Der Smoothie Maker für den schnellen Drink, der klassische Standmixer als praktischer Allrounder, der Hochleistungsmixer für grössere Mengen. Welcher Mixer der richtige für dich ist, hängt von vielen Faktoren ab: wie oft du für welchen Zweck und für wie viele Personen mixt.

Stiftung Warentest lässt sich darum auch nicht zu einer allgemeinen Empfehlung hinreissen. Sie verweist lediglich auf eine kompakte Alternative für den Haushalt: Pürierstäbe. Und genau mit dem gehe ich jetzt Kürbissuppe machen.

Was für einen Mixer hast du zu Hause? Bist du zufrieden damit? Schreib’s in die Kommentare.