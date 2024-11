So sieht ein Schimmerpuder für 190 Euro aus

Dieses Puder ist der Inbegriff von Extra. Mit der «1969 Makeup Clutch» hat Rabanne den teuersten Highlighter auf den Markt gebracht, der mir je untergekommen ist.

Ich dachte immer, dass Hermès mit den 140 Franken, die das Modehaus für seinen Highlighter verlangt, den Vogel abschiesst. Doch der Vogel lebt noch und Rabanne hat die Waffe nachgeladen. Gezielt, getroffen! Stolze 190 Euro kostet das neue Produkt ihrer Beauty-Linie. Somit ist das der teuerste Highlighter, den ich je gesehen habe. Und der extravaganteste.

Wer will, kann sich das Puder wie eine Tasche umhängen. Ich habe das Bedürfnis zwar noch nie verspürt, aber gut zu wissen, dass es geht.

Quelle: Rabanne Goldene Akzente im Gesicht.

Quelle: Rabanne

Das Gehäuse des gelbgoldenen Schimmerpuders ist optisch Rabannes handgefertigter «1969 Bag» nachempfunden. Früher wurde die Tasche in geschuppter Optik aus aneinandergereihten Stahlplättchen gefertigt, heute bestehen die charakteristischen Metallscheiben aus leichtem Aluminium. Mittlerweile ist die Tasche in verschiedenen Ausführungen erhältlich und wird vom Modehaus immer wieder neu interpretiert.

Die «Iconic Light Gold 1969 Bag» kostet 2000 Franken.

Quelle: Rabanne

So viel zur Muse hinter der «1969 Makeup Clutch». Die gibt es übrigens nur in limitierter Auflage, was sie zum Sammlerstück für Beauty- und/oder Rabanne-Fans kürt.

Der Luminizer verfügt über eine Kette zum Umhängen und drei Anhänger, mit denen du das Beauty-Produkt schmücken kannst. Nur frech, dass du diese Charms einzeln und separat dazukaufen musst. Für 29 Euro das Stück. Im Gegensatz zum Goldpuder kann ich den bunten Steinchen immerhin was abgewinnen. Die machen im Kontrast zum Gold nämlich wirklich etwas her.

In der Schweiz ist das Make-up-Sortiment von Rabanne noch nicht erhältlich.