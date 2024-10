So stilvoll sah der Nike «Air Max 95» noch nie aus

Nike präsentiert in Zusammenarbeit mit dem Premium-Streetwear-Shop A Ma Maniére eine Neuinterpretation des «Air Max 95». Mit raffinierten Details und einem schicken Leder-Exterieur hebt sich der Sneaker von bisherigen Collabs ab.

Der «Air Max 95» mit seinem klobigen, markanten Look ist ein Klassiker aus dem Hause Nike. Definitiv kultig – aber elegant? Eher nicht. Bis jetzt: Denn A Ma Maniére, eine Boutique für Premium-Streetwear, hat dem 90er-Jahre-Laufschuh nun ein edles Update verpasst.

Der Sneaker erscheint im Rahmen der «While You Were Sleeping»-Kollektion, die das zehnjährige Bestehen des in Atlanta gegründeten Shops zelebriert. A Ma Maniére, inzwischen auch in Washington, D.C. und Houston vertreten, bringt im Zuge dieser Serie sechs limitierte Sneaker auf den Markt, die in Zusammenarbeit mit Nike und deren Tochtergesellschaften Jordan Brand sowie Converse entstanden sind.

Dezenter und schicker

Der «Air Max 95 W.Y.W.S.» hebt sich dank kleiner aber wirkungsvoller Details von bisherigen Modellen ab. So überlappen die einzelnen Panels der charakteristischen, patchworkartigen Oberfläche nicht wie bei der Standardausführung. Stattdessen sind sie ebenmässig mit einem dekorativen Zickzackstich verbunden. Ausserdem wurde auf die für den «Air Max 95» typischen vertikalen Rillen verzichtet, was den Sneaker optisch ruhiger wirken lässt.

Die Oberfläche des «Air Max 95 W.Y.W.S.» wirkt ebenmässiger und ruhiger als beim Standardmodell.

Quelle: A Ma Maniére

Zum Vergleich: Ein regulärer «Air Max 95» von Nike.

Quelle: Nike

Der Schuh kommt im kompletten Lederlook daher. Anstelle des klassischen Mesh-Stoffs im oberen Bereich wurde perforiertes Leder eingesetzt. Die dezente Farbpalette aus Mauve, Grau- und Brauntönen unterstreichen den gehobenen Look.

Das Branding von A Ma Maniére ist gleich an mehreren Stellen zu finden, am prominentesten in Form eines Patches auf der Zunge. Dezenter sind die beiden Lasergravuren an der seitlichen Fersen- und Zehenpartie sowie das monogrammierte Logo auf der Innen- und Aussensohle.

Der Nike «Air Max 95» neu interpretiert von A Ma Maniére.

Quelle: A Ma Maniére Der Sneaker wird mit drei unterschiedlichen Schnürsenkeln geliefert.

Quelle: A Ma Maniére

Das «A»-Monogramm ziert die Aussensohle.

Quelle: A Ma Maniére

Preis und Verfügbarkeit

Der «Air Max 95 W.Y.W.S.» wird voraussichtlich leider nicht in unserem Shop erhältlich sein. Ab dem 25. Oktober kann er direkt online bei A Ma Maniére bestellt werden. Bereits am 24. Oktober gibt es zudem die Möglichkeit, den Sneaker in ausgewählten US-Stores zu ergattern. Der Schuh wird in Frauen- und Männergrössen angeboten und kostet umgerechnet etwa 170 Franken.

A Ma Maniére und Nike pflegen eine langjährige Zusammenarbeit, die 2019 mit einem «Air Force 1 Low» begann und seither regelmässig neue, limitierte Modelle hervorbringt.