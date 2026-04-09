Sommertrend? Der Dyson HushJet Mini Cool bläst dir Luft ins Gesicht

Aiolos by Schönenberger PANTOU Handventilator F3
30 dB
Dyson greift mit dem HushJet Mini Cool einen Sommertrend aus Asien auf: Das Gerät ist ein Mini-Ventilator mit Akku, der dir eine sanfte Brise ins Gesicht bläst – egal ob du auf einem Festival bist, am Badesee oder im Büro.
Im asiatischen Raum siehst du sie überall, nun bringt Dyson die tragbaren Mini-Ventilatoren auch zu uns. Zumindest macht sie der englische Hersteller mit gezieltem Marketing hierzulande erstmals sichtbar.
Das Konzept des neuen HushJet Mini Cool ist denkbar simpel: Der 212 Gramm schwere Ventilator erzeugt einen in fünf Stärken einstellbaren Luftstrom zielgerichtet herausbläst.
Das siehst du gut in diesem Video, in dem bei stärkster Stufe ein Watteball in der Luft gehalten wird – und sogar kurze Unterbrüche ihn nicht zum Absturz bringen. Dyson gibt an, dass der Luftstrom bis 25 Meter pro Sekunde stark ist und der Motor dabei 65 000 Umdrehungen pro Minute schafft.
Beim ersten Hands-on kann ich mich mit dem HushJet Mini ganz fokussiert anblasen. Dank integriertem Akku soll das bis zu sechs Stunden lang möglich sein, das Gerät lässt sich aber auch direkt am Strom betreiben. Dabei ist es allerdings nicht ganz leise – 52 bis 72,5 Dezibel sind es laut Hersteller je nach Luftstärke.
Ich halte den Ventilator entweder in der Hand oder kann ihn mir mit dem mitgelieferten Band um den Hals hängen und die Düse dabei so einstellen, dass ich sanft angeweht werde. Eine Tisch-Ladestation ist ebenfalls inklusive, so dass ich den HushJet Mini etwa auf dem Bürotisch nutzen kann.
Als Extra bietet Dyson eine Universalhalterung an, um den Ventilator beispielsweise am Griff von Kinderwagen, Velos oder anderswo anzubringen. Ausserdem soll ein Clip für Taschen oder Jacken auf den Markt kommen.
Der HushJet ist für 99 Franken (unverbindliche Preisempfehlung) in den Farben rot, blau und weiss erhältlich. Wann er bei uns im Shop erhältlich sein wird, ist noch unklar.
Suchst du günstigere Mini-Ventilatoren für unterwegs, dann findest du durchaus Alternativen.
Aiolos by Schönenberger PANTOU Handventilator F3
30 dB
Jisulife Handventilator Life10S Blau
50 dB
Kica FeiyuTech JetFan Mini Multifunktionsgebläse – Schwarz
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Gadgets sind meine Passion – egal ob man sie für Homeoffice, Haushalt, Smart Home, Sport oder Vergnügen braucht. Oder natürlich auch fürs grosse Hobby neben der Familie, nämlich fürs Angeln.
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