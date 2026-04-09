Deine Daten. Deine Wahl.

Wenn du nur das Nötigste wählst, erfassen wir mit Cookies und ähnlichen Technologien Informationen zu deinem Gerät und deinem Nutzungsverhalten auf unserer Website. Diese brauchen wir, um dir bspw. ein sicheres Login und Basisfunktionen wie den Warenkorb zu ermöglichen.

Wenn du allem zustimmst, können wir diese Daten darüber hinaus nutzen, um dir personalisierte Angebote zu zeigen, unsere Webseite zu verbessern und gezielte Werbung auf unseren und anderen Webseiten oder Apps anzuzeigen. Dazu können bestimmte Daten auch an Dritte und Werbepartner weitergegeben werden.

ImpressumDatenschutzerklärung
News & Trends
75

Sommertrend? Der Dyson HushJet Mini Cool bläst dir Luft ins Gesicht

Lorenz Keller
9.4.2026
Bilder: Lorenz Keller

Dyson greift mit dem HushJet Mini Cool einen Sommertrend aus Asien auf: Das Gerät ist ein Mini-Ventilator mit Akku, der dir eine sanfte Brise ins Gesicht bläst – egal ob du auf einem Festival bist, am Badesee oder im Büro.

Im asiatischen Raum siehst du sie überall, nun bringt Dyson die tragbaren Mini-Ventilatoren auch zu uns. Zumindest macht sie der englische Hersteller mit gezieltem Marketing hierzulande erstmals sichtbar.

Der Luftstrom hält einen Watteball in der Luft

Das Konzept des neuen HushJet Mini Cool ist denkbar simpel: Der 212 Gramm schwere Ventilator erzeugt einen in fünf Stärken einstellbaren Luftstrom zielgerichtet herausbläst.

Auf den tieferen drei Stufen ist der Luftstrom sehr angenehm im Gesicht.
Auf den tieferen drei Stufen ist der Luftstrom sehr angenehm im Gesicht.

Das siehst du gut in diesem Video, in dem bei stärkster Stufe ein Watteball in der Luft gehalten wird – und sogar kurze Unterbrüche ihn nicht zum Absturz bringen. Dyson gibt an, dass der Luftstrom bis 25 Meter pro Sekunde stark ist und der Motor dabei 65 000 Umdrehungen pro Minute schafft.

Um den Hals hängen oder auf den Bürotisch stellen

Beim ersten Hands-on kann ich mich mit dem HushJet Mini ganz fokussiert anblasen. Dank integriertem Akku soll das bis zu sechs Stunden lang möglich sein, das Gerät lässt sich aber auch direkt am Strom betreiben. Dabei ist es allerdings nicht ganz leise – 52 bis 72,5 Dezibel sind es laut Hersteller je nach Luftstärke.

Der Luftstrom lässt sich über die Düse genau einstellen.
Der Luftstrom lässt sich über die Düse genau einstellen.

Ich halte den Ventilator entweder in der Hand oder kann ihn mir mit dem mitgelieferten Band um den Hals hängen und die Düse dabei so einstellen, dass ich sanft angeweht werde. Eine Tisch-Ladestation ist ebenfalls inklusive, so dass ich den HushJet Mini etwa auf dem Bürotisch nutzen kann.

Als Extra bietet Dyson eine Universalhalterung an, um den Ventilator beispielsweise am Griff von Kinderwagen, Velos oder anderswo anzubringen. Ausserdem soll ein Clip für Taschen oder Jacken auf den Markt kommen.

Der Dyson bläst in fünf Stufen bis zu sechs Stunden lang.
Der Dyson bläst in fünf Stufen bis zu sechs Stunden lang.

Der HushJet ist für 99 Franken (unverbindliche Preisempfehlung) in den Farben rot, blau und weiss erhältlich. Wann er bei uns im Shop erhältlich sein wird, ist noch unklar.

Suchst du günstigere Mini-Ventilatoren für unterwegs, dann findest du durchaus Alternativen.

Aiolos by Schönenberger PANTOU Handventilator F3 (30 dB)
Ventilator

Aiolos by Schönenberger PANTOU Handventilator F3

30 dB

Jisulife Handventilator Life10S Blau (50 dB)
Ventilator
EUR43,90

Jisulife Handventilator Life10S Blau

50 dB

Kica FeiyuTech JetFan Mini Multifunktionsgebläse – Schwarz
Ventilator
EUR38,90

Kica FeiyuTech JetFan Mini Multifunktionsgebläse – Schwarz

Aiolos by Schönenberger PANTOU Handventilator F3 (30 dB)
Ventilator

Aiolos by Schönenberger PANTOU Handventilator F3

30 dB

Jisulife Handventilator Life10S Blau (50 dB)
Ventilator
EUR43,90

Jisulife Handventilator Life10S Blau

50 dB

Kica FeiyuTech JetFan Mini Multifunktionsgebläse – Schwarz
Ventilator
EUR38,90

Kica FeiyuTech JetFan Mini Multifunktionsgebläse – Schwarz

7 Personen gefällt dieser Artikel

User Avatar
User Avatar
Lorenz Keller
Senior Editor
Lorenz.Keller@digitecgalaxus.ch

Gadgets sind meine Passion – egal ob man sie für Homeoffice, Haushalt, Smart Home, Sport oder Vergnügen braucht. Oder natürlich auch fürs grosse Hobby neben der Familie, nämlich fürs Angeln.

News & Trends

Vom neuen iPhone bis zur Auferstehung der Mode aus den 80er-Jahren. Die Redaktion ordnet ein.

Alle anzeigen

Diese Beiträge könnten dich auch interessieren

  • Ratgeber

    Ice Ice Baby: So hältst du das Kinderzimmer trotz Hitze kühl

    von Katja Fischer

  • Produkttest

    «Finn» ist ein leiser Schönling, der frischen Wind bringt – und zwar ohne Kabel

    von Martin Jungfer

  • Ratgeber

    So hältst du deine Wohnung auch ohne Klimaanlage kühl

    von Raphael Knecht

5 Kommentare

Avatar
later