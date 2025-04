News & Trends 1

Sony erhöht den Preis für die PS5

Bereits zum zweiten Mal erhöht Sony den Preis für die Playstation 5. Der Aufpreis gilt ab sofort.

In einem Blogpost kündigt Sony eine Preiserhöhung für die PS5 in Europa, Grossbritannien, Australien und Neuseeland an. Betroffen ist die digitale Version des «Slim»-Modells. Sony empfiehlt ab dem 14. April einen Verkaufspreis von 500 Euro statt wie bisher 450 Euro. Die PS5-Version mit inkludiertem Laufwerk und die PS5 Pro sind von der Preiserhöhung vorerst nicht betroffen.

Etwas überraschend gibt es auch eine gute Nachricht für Fans von physischen Games: Sony verkündet, dass der Preis für das PS5-Laufwerk nach unten korrigiert wird. Das kostet neu 80 statt 120 Euro.

Als Grund für die Änderung nennt Sony ein «schwieriges wirtschaftliches Umfeld, einschliesslich hoher Inflation und schwankender Wechselkurse». Es ist schon das zweite Mal, dass Sony den Preis für die PS5 anpasst. 2022 erhöhte das Unternehmen die Preisempfehlung für die Disc- und Digital-Versionen der Launchmodelle. 2023 erschienen neue «Slim»-Modelle zum gleichen Preis. 2024 folgte eine teurere Pro-Variante mit mehr Leistung.

Neben Preiserhöhungen der Hardware hat Sony in dieser Konsolengeneration auch die Preise für die «Playstation Plus»-Abos mehrmals erhöht. Zuletzt stand 2023 eine globale Preiserhöhung an. Vergangene Woche kündigte Sony eine weitere Erhöhung für bestimmte Gebiete an. Europa bleibt vorerst noch verschont.

Titelbild: Shutterstock

Dieser Artikel gefällt mir! 1 Person gefällt dieser Artikel.