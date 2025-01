Sony kündigt Filme zu «Helldivers 2» und «Horizon Zero Dawn» an

Sony bringt zwei seiner beliebten Videospiele auf die große Leinwand. Auf der CES 2025 wurden Filme zu «Helldivers 2» und «Horizon Zero Dawn» angekündigt. «Ghost of Tsushima» wird als Anime-Serie umgesetzt. Zusätzlich gibt es neue Infos zur zweiten Staffel von «The Last of Us».

Nach dem großen Erfolg und den positiven Erfahrungen etwa mit dem Film zu «Uncharted» und der HBO-Serie «The Last of Us» will Sony einige seiner Videospielmarken weiter vergolden. Auf der [CES-Pressekonferenz](https://www.youtube.com/watch?v=IV95SMpTW-M] kündigte der japanische Elektronikkonzern Filmumsetzungen zu «Helldivers 2» und «Horizon Zero Dawn» an. Zudem soll das Samurai-Actionspiel «Ghost of Tsushima» als Serie umgesetzt werden.

Kinofilm statt Serie: «Horizon Zero Dawn»

Keine Serie, dafür ein Kinofilm. Das ist aktuell die Planung zum Action-Rollenspiel «Horizon Zero Dawn». Die 2022 angekündigte Netflix-Serie steht derzeit unter keinem guten Stern. Zuletzt gab es Berichte, dass das Projekt vorerst auf Eis gelegt wurde. Stattdessen arbeiten die Playstation Studios nun gemeinsam mit Columbia Pictures an einem Kinofilm.

«Horizon Zero Dawn» erschien 2017 und spielt in einer post-apokalyptischen Welt, in der Maschinen-Dinos die Erde beherrschen. Die Handlung verfolgt die Geschichte von Aloy, einer jungen Jägerin. Im Verlauf des Spiels deckst du die Geheimnisse ihrer Vergangenheit und die Wahrheit über die Maschinen auf. 2022 erschien zudem mit «Horizon: Forbidden West» ein Sequel und 2024 ein Lego-Spinoff.

Details zur Handlung, ein Starttermin oder Namen vor und hinter der Kamera sind bislang noch nicht bekannt.

«Helldivers 2»: Humorvolle Hommage an «Starship Troopers» und den Militarismus

Der Film zum kooperativen Third-Person-Shooter «Helldivers 2» entsteht in Zusammenarbeit zwischen den Playstation Productions und Sony Pictures. Inhaltlich erinnert es stark an den Kultfilm «Starship Troopers» aus dem Jahr 1997 als eine Art humorvolle Militarismus-Parodie. Die Handlung spielt in einer dystopischen Zukunft. In dieser verteidigen Soldaten ein autoritäres Regime namens Föderation der Über-Erde bzw. Super-Erde vor außerirdischen Roboter, den sogenannten Automatons, und den käferähnlichen Terminiden.

Der Online-Shooter war im vergangenen Jahr ein Überraschungshit.

Quelle: Arrowhead Game Studios

De Terminiden produzieren nach ihrem Tod eine einzigartige und sehr wertvolle Ressoruce: E-710. So werden von den Menschen auf kolonisierten Welten Terminiden-Farmen errichtet. Allerdings kommt es zu einem Ausbruch dieser käferartigen Lebewesen, wodurch Chaos ausbricht. Nahezu gleichzeitig bedrohen die Automatons, die Menschheit zu vernichten.

Der Online-Shooter war im vergangenen Jahr ein großer Erfolg. Genaue Details zur Besetzung und zum Erscheinungsdatum sind bislang noch nicht bekannt.

«Ghost of Tsushima: Legends»: Anime-Adaption der Samurai-Saga

Das dritte Projekt ist kein Kinofilm, sondern eine Anime-Serie zum Open-World-Action-Adventure «Ghost of Tsushima». Die Serie soll von der hauseigenen Produktionsfirma Aniplex produziert und von der Sony-Tochter Crunchyroll ausgestrahlt werden. Der Regisseur Takanobu Mizuno wird die Serienadaption leiten. Er hat zuvor unter anderem an «Star Wars: Visions» und «Higanjima: Love Is Over» mitgearbeitet. Gen Urobuchi («Madoka Magica») übernimmt die Story-Komposition, Kamikaze Douga («Batman Ninja») die Animation.

Die Animeserie zum Samurai-Adventure soll 2027 veröffentlicht werden.

Quelle: Sucker Punch Productions

Die Serie wird den Titel «Ghost of Tsushima: Legends» tragen, analog zur Multiplayer-Erweiterung des Hauptspiels. Details zur Story sind noch nicht bekannt. Der Titel könnte allerdings darauf hindeuten, dass die Geschichte von Jin Sakai nicht im Zentrum stehen wird. Der Held aus dem Hauptspiel spielte im gleichnamigen Multiplayer-Modus keine zentrale Rolle. Die Serienadaption soll im Jahr 2027 erscheinen.

Auch an einem Film zu «Ghost of Tsushima» wird derzeit gearbeitet. Dieser wird von «John Wick»-Regisseur Chad Stahelski umgesetzt und soll die Geschichte des ersten Spiels nacherzählen. Ein Drehbuch existiert bereits, die Produktion verzögert sich allerdings derzeit.

Die Handlung von «Ghost of Tsushima» spielt im Japan des 13. Jahrhunderts während der ersten Mongoleninvasion auf der Insel Tsushima. Das Spiel vereint historische Elemente mit fiktionalen Erzählungen und folgt der Geschichte von Jin Sakai, einem Samurai, der sich gegen die mongolischen Invasoren stellt.

Für dieses Jahr ist mit «Ghost of Yotei» eine Fortsetzung des Spiels angekündigt.

Startdatum und neuer Trailer für die zweite Staffel von «The Last of Us»

Auch zur zweiten Staffel der erfolgreichen Adaption von «The Last of Us» gab es neue Informationen. Diese wird im April 2025 auf HBO, dem Streamingservice Max und Sky starten. Ein neuer Trailer wurde veröffentlicht, der einen ersten Blick auf die neuen Charaktere Abby (gespielt von Kaitlyn Dever) und Dina (gespielt von Isabela Merced) bietet. Die zweite Staffel wird sieben Episoden umfassen und die Geschichte von Joel und Ellie in der post-apokalyptischen Welt fortsetzen.