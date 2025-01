Sony lockert PSN-Kontopflicht für PC-Spiele

PC-Spieler können aufatmen: Sony hat die PSN-Kontopflicht gelockert. Betroffen sind vier Spiele, unter anderem «Marvel's Spider-Man 2» und «Horizon Zero Dawn Remastered».

Sony Interactive Entertainment hat bekanntgegeben, dass die bisherige Verpflichtung zur Nutzung eines PlayStation Network (PSN)-Kontos für PC-Spieler gelockert wird. Diese Entscheidung folgt auf anhaltende Kritik von PC-Spielern weltweit, die die PSN-Kontopflicht als unnötige Hürde empfanden.

Welche Spiele betrifft es?

Diese Lockerung betrifft die Spiele «Marvel's Spider-Man 2», «The Last of Us Part II Remastered» (erscheint am 3. April 2025) «God of War Ragnarök» und «Horizon Zero Dawn Remastered». Das Playstation-Network-Konto bleibt allerdings optional. Sony lockt hierbei mit Anreizen. Nach Angaben von Sony können Spieler und Spielerinnen von zusätzlichen Vorteilen wie Trophäen oder dem Freischalten von Spielinhalten wie Skins bzw. Outfits profitieren, sofern sie sich weiterhin bei einem PSN-Konto anmelden.

«God of War Ragnarök»: Du erhältst Zugang zur Rüstung des Schwarzen Bären für Kratos in der ersten Truhe mit verlorenen Gegenständen im Reich zwischen den Reichen (bisher nur in einem New Game+ Durchlauf zugänglich) und ein Ressourcenpaket (500 Hacksilber und 250 XP)

«Horizon Zero Dawn Remastered»: Du erhältst Zugang auf das Nora Valiant Outfit

«Marvel's Spider-Man 2»: frühzeitig freischaltbare Anzüge (der schwarze Anzug von Spider-Man 2099 und der Anzug von Miles Morales 2099)

«The Last of Us Part II Remastered»: Du erhältst +50 Punkte, um Bonusfunktionen zu aktivieren und Extras freizuschalten sowie Jordans Jacke aus «Intergalactic: The Heretic Prophet» als Skin für Ellie

PSN-Kontopflicht sorgt für Probleme

Seit der Einführung der PSN-Kontopflicht für PC-Spiele im Jahr 2023 sah sich Sony mit erheblichem Widerstand konfrontiert. Spieler bemängelten, dass die Notwendigkeit eines PSN-Kontos den Zugang zu Spielen erschwerte und den Spielspaß minderte. Besonders betroffen waren Titel wie «Helldivers 2» und «Ghost of Tsushima», deren PC-Versionen aufgrund technischer Probleme und der PSN-Pflicht zeitweise aus dem Verkauf genommen wurden

Zuvor war es erforderlich, dass PC-Nutzer ein PSN-Konto erstellen, selbst wenn sie ausschließlich Offline-Spiele spielten. Diese Praxis stieß insbesondere in Regionen auf Unverständnis, in denen PSN nicht verfügbar ist, was den Zugang zu bestimmten Spielen erschwerte.