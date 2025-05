News & Trends 11 8

Sony Xperia 1 VII: stärkerer Chip und längere Updatezeiträume

Das neue Flaggschiff-Smartphone von Sony hat wenige, aber entscheidende Neuerungen erfahren. Neben Hardware-Upgrades verspricht der Hersteller endlich längere Updatezeiträume. Dafür musst du tief in die Tasche greifen.

Die Verbesserungen des neuen Sony Xperia 1 VII gegenüber dem Vorgängermodell sind nicht allzu gross. Sie betreffen in erster Linie den Chipsatz und die Kamera.

Eine Besonderheit, die Sony aus den Vorgängern beibehält, ist der Klinkenanschluss für Kopfhörer. Falls dir das zu altmodisch ist, bietet der Hersteller das neueste Bluetooth an: 6.0.

Gleich vorab an alle mit Sitz in der Schweiz: Laut aktuellem Stand schafft es das Smartphone nicht über die Schweizer Grenze. Falls sich das ändert, teile ich das hier mit.

Design und Display: Sony bleibt sich treu

Mit einer Grösse von 16,2 × 7,4 × 0,8 Zentimetern und einem Gewicht von 197 Gramm gehört das Sony Xperia 1 VII zu den schmaleren und leichteren Smartphones. Das Gehäuse ist zudem vor Wasser und Staub geschützt nach IP68. Sprich: ein Tauchgang im Süsswasser bis 1,5 Meter für 30 Minuten ist kein Problem.

Am Design hat Sony nicht geschraubt, lediglich eine neue Farbe kannst du wählen. Neben Khaki und Schwarz gibt es nämlich neu ein rötliches Violett mit Namen Orchid Purple.

Das Design bleibt, aber eine neue Farbe kommt hinzu: Orchid Purple.

Quelle: Sony

Sony verbaut hier ein 6,5-Zoll grosses OLED-Display im Format 19,5:9. Das Format ist seit dem letzten Modell etwas breiter geworden als die Jahre davor, aber immer noch schmaler als Vergleichsgeräte. Die Auflösung beträgt 1080 x 2340 Pixel. Das ist nicht herausragend, reicht aber gut für ein scharfes Bild. Die Bildwiederholrate liegt bei maximal 120 Hertz und passt sich der aktuellen Situation an. Beim Zocken beispielsweise nutzt das Smartphone die vollen 120. Das Display bleibt insgesamt gleich wie beim Vorgänger.

Bedeckt wird das Xperia 1 VII mit Corning Gorilla Glass Victus 2 vorne und Victus auf der Rückseite. Das speziell verarbeitete Glas soll das Smartphone besonders gut vor Stürzen, aber auch vor Kratzern schützen.

Hardware: Leistungssteigerung dank Elite-Chip

Im Sony Xperia 1 VII ist der neueste High-End-Chip von Qualcomm verbaut, der Snapdragon 8 Elite. Hinzu kommen 12 Gigabyte RAM sowie 256 interner Speicher. Letzteren kannst du mit einer microSD-Karte erweitern.

Der Akku fasst 5000 mAh und unterstützt schnelles Laden. Sony spricht von bis zu zwei Tagen Akkulaufzeit. Mit Rückblick auf meinen Test mit dem Sony Xperia 1 VI könnte das gut hinkommen, gerade auch durch den effizienten Chip. Damals schaffte es das Xperia 1 VI auf ganze 18 Stunden Laufzeit.

Sonys Know-how bei Kameras fliesst ins Xperia 1 VII mit ein.

Quelle: Sony

Auf der Rückseite des Sony Xperia 1 VII befinden sich drei Kameras. Die Weitwinkelkamera hat Sony erneuert: Sie bietet jetzt 50 Megapixel (MP) statt 12 wie beim Vorgänger. Der Sensor der Telekamera ist zudem grösser geworden, im Vorjahr war er noch 1/2,5 Zoll, nun sind es 1/1,35 Zoll.

Hauptkamera: 52 MP, 1/1,35-Zoll-Sensor (24/48 mm)

Weitwinkel: 50 MP, 1/1,56-Zoll-Sensor (16mm)

Telekamera: 12 MP, 1/1,35-Zoll-Sensor, optischer Zoom (85-170 mm)

Frontkamera: 12 MP, 1/2,9-Zoll-Sensor

Der Bildsensor «Exmor T» aus den vergangenen Jahren ist auch diesmal in der Hauptkamera verbaut. Er soll gemäss Sony besonders lichtempfindlich sein, hat sich in meinen Tests damals aber nicht speziell herausgehoben. Was dafür neu hinzukommt, sind KI-Funktionen. Eine davon passt den Ausschnitt bei Videos automatisch an, um das Motiv im Mittelpunkt zu haben.

Software: endlich längere Updatezeiträume

Das Xperia 1 VII liefert Sony mit Android 15 aus. In den letzten Jahren hat der Hersteller lediglich drei Updates für Android und vier Jahre an Sicherheitspatches geliefert. Für ein Highend-Smartphone dieser Preisklasse war das zu wenig und mein grösster Kritikpunkt. Nun stockt der Hersteller endlich auf: vier Android-Upgrades sind geplant sowie sechs Jahre Sicherheitsupdates.

Preis und Verfügbarkeit

Das Sony Xperia 1 VII ist ab sofort für eine unverbindliche Preisempfehlung von 1499 Euro erhältlich. Ob es seinen Weg in die Schweiz schafft, ist noch unklar. Sollten wir das Gerät in den Shop bekommen, informiere ich dich hier darüber und verlinke das Produkt.

Titelbild: Sony

