Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Gesündeste im ganzen Land?

«Omnia» von Withings misst deine Gesundheitsdaten und zeigt sie auf einem Spiegel an. Feedback gibt es von einem KI-Assistenten, der im Notfall auch gleich eine Telemedizin-Konsultation organisiert.

Der französische Hersteller Withings hat sich ganz auf Gesundheitsgeräte spezialisiert. Withings stellt Body-Cardio-Waagen, Blutdruckmessgeräte, Fieberthermometer und Schlaftracker her. Das auf der Techmesse CES in Las Vegas vorgestellte Konzept mit dem Namen «Omnia» vereint all diese Gadgets in einem Gerät.

Auswertung auf dem Spiegeldisplay

Das neue Gesundheitsgerät besteht aus zwei miteinander verbundenen Elementen: einem Wandspiegel mit integriertem Display und einem Standfuss, der mit verschiedenen Sensoren ausgestattet ist und als Basis für das Tracking dient.

Die Basis ist eine smarte Waage, der Spiegel auch gleich ein Display.

Quelle: Withings

Tägliche Scans liefern detaillierte Informationen zu Herz, Lunge, Schlaf, Bewegung und Ernährung. Diese werden direkt auf dem Spiegeldisplay angezeigt. Ein KI-Sprachassistent gibt Feedback, beantwortet Fragen und liefert Motivation sowie Anleitung.

Falls erforderlich, besteht die Möglichkeit, medizinisches Fachpersonal virtuell zu kontaktieren, beispielsweise um das Tracking detailliert auszuwerten.

Die wichtigsten Gesundheitsdaten werden direkt auf dem Spiegel angezeigt.

Quelle: Withings

Nur ein Teil der Messung im Gerät selber

«Omnia» nutzt dieselben Sensoren wie die Gesundheitswaagen von Withings. Es können also Gewicht, Herzgesundheit und Stoffwechselwerte gemessen werden. Zusätzlich werden Daten von weiteren Geräten des Herstellers, etwa von smarten Uhren, integriert.

Personenwaage EUR 371,69 Withings Body Scan 200 kg 90

Personenwaage EUR 371,69 Withings Body Scan 200 kg 90

Laut Hersteller sollen so 60 Gesundheitsparameter überwacht und Risiken wie Vorhofflimmern oder Schlafapnoe erkannt werden. Das «Omnia»-System befindet sich noch in der Entwicklung, eine solche Vernetzung ist jedoch der nächste logische Schritt für einen Hersteller wie Withings.