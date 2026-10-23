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Star Wars schlägt Magic bei den ersten TCG-Awards

Bei den ersten TCG-Awards holt «Star Wars: Unlimited» vier Preise. Beim Hauptpreis gehen «Magic» und «One Piece» leer aus. Hinter dem Ergebnis steckt eine Fanabstimmung.

«Magic: The Gathering», «One Piece» oder «Star Wars: Unlimited»? Diese drei Sammelkartenspiele standen im Finale um den Hauptpreis der ersten TCG-Awards. Gewonnen hat das Star-Wars-Spiel von Fantasy Flight Games. Die Preisverleihung fand am 22. Oktober im Rahmen der SPIEL Essen statt.

Sammelkarten EUR 313,57 Wizards of the Coast Magic the Gathering The Hobbit Englisch, Booster Display 5 Sammelkarten EUR 359,– One Piece OP14 Booster Box EN Englisch, Booster Pack 2 Sammelkarten FFG Star Wars: Unlimited - Homeworlds - Booster Display -E- Englisch, Booster Display Sammelkarten EUR 313,57 Wizards of the Coast Magic the Gathering The Hobbit Englisch, Booster Display 5 Sammelkarten EUR 359,– One Piece OP14 Booster Box EN Englisch, Booster Pack 2 Sammelkarten FFG Star Wars: Unlimited - Homeworlds - Booster Display -E- Englisch, Booster Display

Laut Asmodee, zu dem Fantasy Flight Games gehört, kamen drei weitere Auszeichnungen dazu. «Star Wars: Unlimited» gewann auch als «Newcomer of the Year». Das Set «A Lawless Time» holte den Preis «Set of the Year», die Galactic Championships in Las Vegas den für das beste Event.

«Star Wars: Unlimited» gewinnt in Essen den Hauptpreis «Game of the Year».

Quelle: Asmodee

Bei «Star Wars: Unlimited» stellst du dir ein Deck zusammen und versuchst, die gegnerische Basis zu zerstören. In der Aktionsphase wechselt ihr euch nach jeder Aktion ab. Ihr spielt beispielsweise eine Karte aus oder greift mit einer Einheit an. Die Gefechte mit Figuren und Raumschiffen aus dem Star-Wars-Universum finden am Boden und im Weltraum statt.

Vier Preise aus der Community

Bei allen vier Auszeichnungen entscheidet die Community. Das gilt auch für «Game of the Year», also das Sammelkartenspiel des Jahres. Fans konnten zunächst ihre Favoriten nominieren. Aus den gültigen Vorschlägen standen danach pro Community-Kategorie die fünf meistgenannten zur Wahl.

Gemeinsames Erinnerungsfoto mit den Auszeichnungen für «Star Wars: Unlimited» bei den ersten TCG Awards.

Quelle: Asmodee

Über die Preise für Markenpartnerschaften, Marketingkampagnen und Dienstleistungen entscheidet eine Fachjury.

Wie viel sagt der neue Preis aus?

Hinter den TCG-Awards stehen Card Sports League und Hana Sports & Entertainment in Partnerschaft mit dem Merz Verlag, der die SPIEL Essen veranstaltet. Insgesamt vergibt der neue Preis Auszeichnungen in 13 Kategorien. Neben Spielen berücksichtigt er beispielsweise auch Spielläden, Illustrationen und Projekte für mehr Inklusion.

Der Sieg gegen «Magic» und «One Piece» zeigt, dass «Star Wars: Unlimited» bei den Teilnehmenden dieser Abstimmung gut ankommt. Eine Rangliste des gesamten Sammelkartenmarkts lässt sich daraus nicht ableiten. Asmodee nennt weder die Zahl der Abstimmenden noch den Vorsprung auf die anderen Nominierten.

Spielst du «Star Wars: Unlimited»? Hättest du dem Spiel ebenfalls den Hauptpreis gegeben oder ist ein anderes dein Favorit?

Titelbild: Asmodée

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