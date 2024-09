Synchronisation mit Playstation oder Xbox: Philips Hue im Gaming-Fieber

Die auf der IFA in Berlin vorgestellte Play HDMI Sync Box 8K ermöglicht es, Spielkonsolen mit den smarten Leuchten und Lampen von Philips Hue zu kombinieren. So lassen Games das ganze Zimmer erleuchten.

Bereits jetzt konntest du die Sync Box von Philips Hue zwischen eine Bildquelle und den TV oder Beamer schalten. Ohne Verzögerung findet das, was auf dem Screen zu sehen ist, eine Erweiterung in den intelligenten Lichtern und Leuchten. Szenen auf dem Wasser beispielsweise lassen das Zimmer blau erstrahlen, Blitze, Feuer, Gras und andere grosse Gegenstände finden einen Widerhall im Lichtspiel von Philips Hue.

Die neue Box ist nun speziell für Gamer und Liebhaberinnen von hochauflösendem Content gedacht. Die Sync Box unterstützt nun eine maximale Auflösung von 8K bei einer Bildwiederholrate von 60 Hertz. Das bei Konsolen wie Xbox oder PlayStation beliebte 4K mit 120 Hertz wird ebenfalls unterstützt.

Die neue Sync Box wird zwischen Konsole und TV geschaltet.

Quelle: Lorenz Keller

Die Sync Box unterstützt den HDMI-Standard 2.1 sowie diverse Formate wie Dolby Vision und HDR10+. Sie ist voraussichtlich ab dem 12. September bei uns im Shop erhältlich. Der offizielle Verkaufspreis beträgt 350 Euro oder 420 Franken.

Bis zehn Bridges sind bald kombinierbar

Ein paar Neuigkeiten bezüglich Multibridge hat Philips am Event ebenfalls verraten. Ein konkretes Startdatum gibt es aber nach wie vor nicht: Der Hersteller spricht weiterhin von Ende 2024. Momentan laufen die letzten, intensiven Tests.

News & Trends Philips Hue: Bald kannst du mehrere Bridges in deinem Account verwenden von Debora Pape

Was nun klar ist: Zum Start kannst du zehn Bridges miteinander kombinieren. Das bedeutet, bis zu 500 Leuchten, Lampen oder Sicherheitskameras in einem System. Welcher Bridge du deine Geräte zuordnest, bleibt dir überlassen. Du kannst beispielsweise alle Lampen, Lichter, Sensoren und Kameras eines Raumes gruppieren, musst es aber nicht.

Mit einer Bridge lassen sich bis 50 Lampen steuern.

Quelle: Lorenz Keller

Wichtig zu wissen: Bedingte Aktionen werden zum Start nicht über mehrere Bridges hinweg funktionieren. Ein Sensor kann also beispielsweise nur Lampen einschalten, die derselben Bridge zugeordnet sind. In der App kannst du jedoch alle Lichter gemeinsam steuern – egal, welcher Bridge sie zugeordnet sind. Auch zentrale Sicherheitsfunktionen wie Alarme funktionieren über alle Bridges hinweg. Was du ebenfalls machen kannst: Über eine App lassen sich mehrere «Homes» steuern.