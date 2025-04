News & Trends 6 7

Tabgruppen: Andere Browser haben sie seit Jahren, jetzt auch Firefox

Auch in Firefox hat das Messie-Chaos mit offenen Tabs jetzt ein Ende: Der Browser lässt dich deine Tabs endlich in Gruppen organisieren.

Firefox-User mit notorisch vielen offenen Tabs haben Grund zum Feiern: Du kannst nun deine Tabs in Gruppen organisieren. Während die Browser-Konkurrenz bereits seit Jahren Tab Groups bietet, war das in Firefox bislang nur mit Addons möglich.

So funktionieren Tabgruppen in Firefox

Mithilfe von Tab Groups organisierst du deine offenen Tabs thematisch und sparst dir langes Scrollen in der Tableiste. Sie funktionieren in Firefox genau wie in anderen Browsern. Klicke rechts auf einen Tab und wähle «Tab zu neuer Gruppe hinzufügen», um deine erst Tab Group zu erstellen. Alternativ ziehst du einen Tab über einen anderen und wartest eine halbe Sekunde, bis beide Tabs einen gemeinsamen Rahmen erhalten.

Mit Tabgruppen organisierst du deine offenen Tabs nach Themenbereichen.

Deinen Tabgruppen kannst du Namen geben und Farben zuweisen, um sie einfach wiederzufinden. Per Klick auf den Gruppennamen schließt und öffnest du die Gruppe, um Platz in der Tableiste zu schaffen. Während du Tabs mit deinen anderen Geräten synchronisieren kannst, bleiben Tabgruppen lokal gespeichert.

Einblicke in den Entwicklungsprozess

Mozilla, die Organisation hinter der Entwicklung des Open-Source-Browsers, nimmt den Abschluss des weltweiten Rollouts als Anlass für einen langen Blogpost. Er gibt Einblicke in den Umgang des Entwicklerteams mit Feature Requests der Nutzerschaft.

Tabgruppen sind demnach seit Jahren das am häufigsten geforderte Feature für Firefox. Offenbar war das Team selbst über die Leidenschaft der Nutzerinnen und Nutzer bei diesem Thema überrascht. Frühe versteckte Alpha-Versionen der Funktion wurden umgehend von Usern entdeckt, geteilt und diskutiert.

Jetzt arbeitet das Team an der Möglichkeit, Tabs automatisch in Gruppen zu organisieren. Mithilfe von KI soll der Browser thematische Cluster in den ungruppierten offenen Tabs erkennen und automatisch Vorschläge für sinnvolle Gruppen liefern.

