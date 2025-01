Tabu-Farbe: Diese «Mexico Design Mixtape»-Ausstellung meistert den Umgang mit Gelb

In der Ausstellung «Mexico Design Mixtape» wird das Konzept des Beatmakings nicht in der Musik, sondern im Design erfahrbar. Das Kollektiv Hall Haus zeigt darin Werke, die von den coolen «Beatmakern» der 90er-Hip-Hop-Szene inspiriert sind.

Die überraschende Verbindung von Musik und Design steht im Mittelpunkt der Ausstellung «Mexico Design Mixtape» in der Territorio Galerie. Angeregt durch den kreativen Prozess des Beatmakings, bei dem verschiedene Klangelemente zu einem einzigartigen Sound kombiniert werden, hat das französische Studio Hall Haus diese Herangehensweise auf die Gestaltung übertragen. Auf einem Roadtrip durch Mexiko sammelte es Eindrücke und Inspirationen, um Werke zu schaffen, die Kulturen und Techniken auf innovative Weise vereinen und neue «Beats» und harmonische Entwürfe entstehen lassen.

Die Beats der «Mexico Design Mixtape»-Ausstellung entstanden durch die Zusammenarbeit von zehn mexikanischen Kunstschaffenden und Studio Hall Haus.

Quelle: Pia Seidel

Über Territorio Territorio ist eine Galerie und ein Verlag, die sich auf coole, funktionale Kunst und Design aus Mexiko konzentrieren. Unterstützt von C Cúbica Arquitectos und Design Week Mexico, setzt Territorio limitierte Ausstellungen um, bei denen das lokale Design im Mittelpunkt steht. Die Galerie bringt internationale Kreative mit lokalen Werkstätten und Designstudios zusammen, um einen inspirierenden Dialog anzuregen.

Kreative Rhythmen: Beatmaking im Design

Die vierköpfige Crew von Hall Haus lässt sich von allem inspirieren, was sie verbindet: Tanz, Hip-Hop und Design. Ihre Wurzeln aus Kap Verde, Marokko, Senegal und Algerien haben ihre Kindheit in den Pariser Vororten stark geprägt. Bei «Mexico Design Mixtape» treffen traditionelle mexikanische Handwerkskünste wie Holzschnitzerei und Weberei auf moderne Öko-Designs wie veganes Leder aus Agave und 3D-Druck.

Magisch: Die «Rechupete» Küchenutensilien «Rechupete» erinnern an einen Zauberstab und zelebrieren die mexikanische Küche. Uriel López López x Hall Haus.

Quelle: Pia Seidel

Der Hocker aus der «Garambullos»-Kollektion symbolisiert die gleichnamige Frucht aus Querétaro. Uriel López López x Hall Haus.

Quelle: Pia Seidel

Die Frucht «Garambullos» steht für Gastfreundschaft und Überraschungen. Uriel López López x Hall Haus.

Quelle: Pia Seidel

Da gibt's zum Beispiel ein Küchenset, das mexikanische Essensrituale feiert und ein Set aus handgefertigten Keramik-Kaffeetassen aus Queretaro, inspiriert von präkolumbianischer Keramik.

Das Keramikset «Kahwen» kombiniert Einflüsse aus Mexiko, Frankreich und Afrika. «Kahwen» bedeutet Kaffee in der Maya-Sprache. Nancy Terán x Mutua Estudio De Cerámica x Hall Haus.

Quelle: Pia Seidel

Oder eine Sitzbank, die Platz für die Natur machen soll, indem Pflanzen durch ihre Löcher wachsen können. Die gefärbte Wolle steht für Blumen und der Einsatz von Chrom würdigt die Kreativität der mexikanischen Strassenkultur.

Die Bank verkörpert eine Zukunftsvision, in der die Natur sich städtische Räume zurückerobert. Cröm-d x Hall Haus.

Quelle: Pia Seidel

«Oylimpic Bench» ist mit gefärbter Wolle gestaltet, die eine Blume darstellt, um diese Idee zu visualisieren. Cröm-d x Hall Haus.

Quelle: Pia Seidel

Alles in allem ist es ein kreativer Sound, der die besten Ideen aus beiden Welten, Frankreich und Mexiko, zusammenbringt und dabei eine Farbe besonders hervorhebt.

Gelb im Aufwind: Vom Tabu zur Akzentfarbe

Gelb, einst als branchenspezifisches Tabu bekannt, zieht in dieser Ausstellung alle Blicke auf sich. Traditionell wird die Farbe im Zahnpasta-Design wegen der Assoziation mit «gelben Zähnen» vermieden und in der Inneneinrichtung als «zu knallig» betrachtet. Doch in der Ausstellung «Mexico Design Mixtape» zeigt sich, dass Gelb in anderen Bereichen zunehmend an Bedeutung gewinnt. Die präsentierten Stücke verdeutlichen, dass es sich lohnen kann, dieser Farbe mehr Beachtung zu schenken. Obwohl gelbe Gegenstände selten in Restaurants und Wohnungen zu finden sind, bringt der Ton, wenn er gut eingesetzt wird, frische Ideen und Vielfalt – ein Beweis für die mutige und stilsichere Farbwahl von Hall Haus in der Territorio Galerie.