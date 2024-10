Taylor Swift läutet die Ära der «Glitter Freckles» ein

Auch ein glitzernder Nasenrücken kann entzücken. Das beweist Taylor Swift mit ihrem aktuellen Make-up und löst damit eine Welle der Begeisterung aus.

Falsche Sommersprossen sind in der Beauty-Szene kein Novum. Dass sie jetzt glitzern, hingegen schon. Den sogenannten «Glitter Freckles Trend» verdanken wir keiner Geringeren als Taylor Swift persönlich. Die überraschte nämlich am Montag bei einem Football-Spiel der Chiefs mit einem ungewohnten Look: Auf der Nase der Sängerin glitzerten aufgeklebte Sommersprossen.

Taylor Swift und ihre goldenen Sommersprossen.

Quelle: Instagram @fazitbeauty

Cool finden das nicht nur Swifties, wie ihre Fans genannt werden. Der Look geht auf TikTok viral. Besonders das Leben einer Frau hat sich durch Taylors Make-up über Nacht verändert: Aliett Buttelman ist Co-Gründerin von Fazit Beauty, der Marke hinter den Sommersprossen. Bei den sogenannten «Speckles» handelt es sich um metallische Temporär-Tattoos, die auf eine Art XXL-Pflaster gedruckt sind. Dieses platzierst du in deinem Gesicht und presst es mit einem feuchten Schwamm gegen deine Haut, bis sich das Sujet löst und auf deiner Nase klebt. Wie du es aus der Kindheit von Abzieh-Tattoos für die Arme kennst.

Die silbernen «Speckles» sind ein Hingucker.

Quelle: Instagram @fazitbeauty

Buttelman hatte im Frühjahr dieses Jahres Swifts Make-up-Artistin Lorrie Turk ein paar Samples ihrer Tattoo-Sprossen geschickt. Das hat sich jetzt ausgezahlt. Gegenüber Women’s Wear Daily verriet Buttelman, dass ihr Umsatz und Web Traffic seit Taylors Auftritt um über 1000 Prozent in die Höhe geschnellt seien.

Bei Urban Outfitters sind die Tattoos bereits ausverkauft.

Quelle: Instagram @fazitbeauty

Bei uns im Shop gibt's die Sommersprossen noch nicht zu kaufen.