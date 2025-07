News & Trends 3 0

«The Legend of Zelda»-Film: Miyamoto gibt Hauptrollen bekannt

Die «The Legend of Zelda»-Spielreihe wird nächstes Jahr 40 Jahre alt – und im Jahr darauf erscheint erstmals ein Film zur Game-Vorlage. Was neben den Schauspielern für die Rollen von Link und Zelda noch bekannt ist, erfährst du hier.

Ende November 2023 kündigte Nintendo eine Kinoverfilmung seiner beliebten Spielreihe «The Legend of Zelda» an. Es soll ein Live-Action-Film werden: Im Gegensatz zur Super-Mario-Verfilmung 2023 handelt es sich also nicht um einen Animationsfilm. Jetzt gab Co-Produzent Shigeru Miyamoto auf X bekannt, wer in den Hauptrollen zu sehen sein wird.

Die 21-jährige Bo Bragason übernimmt die Rolle von Prinzessin Zelda. Sie hat bereits in einigen Filmen und Serien mitgewirkt, darunter Disneys «Renegade Nell». Der 16 Jahre alte Benjamin Evan Ainsworth, der wie Bragason aus Großbritannien stammt, wird den Helden Link spielen. Er ist unter anderem als Sprecher des Pinocchio aus dem gleichnamigen Film aus 2022 bekannt und trat in weiteren Film- und Serienproduktionen auf.

Bo Bragason spielt Zelda, Benjamin Evan Ainsworth verkörpert Link.

Quelle: Nintendo

Das geteilte Bild zeigt die beiden Hauptdarsteller in Kleidung, die bereits aus den Filmrequisiten stammen könnte. Bragason trägt ein blaues Oberteil. Es erinnert farblich an Zeldas blaue Kleidung in «Breath of the Wild». Ainsworth hat auf dem Foto kein blondes Haar wie der Original-Link, doch seine Frisur tendiert zu jener der Spielvorlage.

Miyamoto bestätigte in seinem Posting das Erscheinungsdatum des Films: Wenn es zu keinen Verschiebungen kommt, kannst du dir Links und Zeldas Abenteuer ab dem 7. Mai 2027 im Kino anschauen.

Noch keine Details zur Story

Auf der Seite productionlist.com gibt es eine kurze Zusammenfassung der Story, die leider noch nicht viel aussagt – und stark an die Handlung der meisten «Zelda»-Spiele erinnert.

Link steht dabei im Mittelpunkt. Er soll das Königreich Hyrule vor den Kräften der Finsternis bewahren. Am Start ist auch Ganon, hier als rücksichtsloser Kriegsherr bezeichnet, der wie in vielen Titeln der Reihe als Antagonist auftritt. Wer Ganon(dorf) spielt, ist noch nicht bekannt. Er soll es aber wie gewohnt auf das Triforce abgesehen haben. Link erwarten auf seiner Reise Monster, Dungeons und Puzzle-Rätsel.

Das Publikum kann davon ausgehen, dass Link gesprächiger sein wird als in den Spielen. Fans rätseln schon seit Jahren, wann der stumme Held sich endlich zu Wort melden wird. Es ist zudem gut vorstellbar, dass Zelda im Film präsenter sein wird als in den Spielen, wo sie sich meistens nur von Link retten lassen muss. Im jüngsten Teil der Reihe, «Echoes of Wisdom», ist sie erstmals als Hauptcharakter spielbar. Zelda nutzt einen Zauberstab statt Schwert und Schild.

«The Legend of Zelda» wurde bisher nie verfilmt. 1989 gab es eine animierte TV-Serie, die aber keine große Popularität erreichte.

Hintergründe zur Produktion Die Regie übernimmt Wes Ball, der als Regisseur im vergangenen Jahr «Der Planet der Affen: New Kingdom» auf die Leinwand brachte. Im März 2024 gab Ball in einem Interview an, bereits eine «tolle Idee» für den Film zu haben. Er wolle eine Welt schaffen, in der er selbst gerne leben würde: Sie soll sich echt anfühlen, «ernst und cool, aber auch spaßig und voller Wunder».

Das Drehbuch verfasst Derek Connolly. Er ist als Autor der «Jurassic World»-Filme bekannt. Shigeru Miyamoto, der kreative Kopf hinter den «Zelda»-Spielen, ist als Produzent direkt an der Entstehung des Films beteiligt. Damit steht eine Autorität dahinter, die hoffentlich dafür sorgt, dass der Streifen der Spielvorlage gerecht wird. Avi Arad, seines Zeichens Gründer der Marvel-Studios, ist ebenfalls als Produzent an Bord. Der «Zelda»-Film entsteht in Zusammenarbeit mit Sony Pictures Entertainment.

Der Dreh könnte von November 2025 bis April 2026 in Neuseeland stattfinden, wo auch die «Herr der Ringe»-Filme gedreht wurden. Damit befindet sich «Zelda» also in guter Fantasy-Gesellschaft.

Titelbild: Nintendo / «Breath of the Wild»

Dieser Artikel gefällt mir! 3 Personen gefällt dieser Artikel