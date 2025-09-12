News & Trends 6 0

«The Super Mario Galaxy Movie»: Nintendo kündigt neuen Mario-Film an

Nintendo kündigt einen Nachfolger zum «Super Mario Bros. Film» an. Lange musst du dich nicht mehr gedulden.

Im Rahmen einer «Nintendo Direct»-Präsentation kündigt das japanische Unternehmen zusammen mit Universal Studios den «Super Mario Galaxy Movie» an. Den Trailer dazu siehst du hier:

Produziert wird der Film, wie auch schon der Vorgänger, von Illumination Studios in enger Zusammenarbeit mit Nintendo und Marios Schöpfer Shigeru Miyamoto.

Wie der Name vermuten lässt, handelt es sich bei «Super Mario Galaxy Movie» um eine Adaption der «Super Mario Galaxy»-Games, die ursprünglich für die Wii erschienen sind – meiner Meinung nach die besten Mario-Spiele überhaupt. Mario und seine Freunde wird es also ins Weltall verschlagen. Gemäss Chris Meleandri, Co-Produzent des Films beim Animationsstudio Illumination, wird es aber auch viele weitere Referenzen aus der über 40-jährigen Geschichte des ikonischen Klempners geben.

Bryan Tyler zeichnet erneut verantwortlich für den Soundtrack zum Film. Der Cast des Vorgängers kehrt ebenfalls zurück: Chris Pratt (Mario), Anna Taylor-Joy (Princess Peach), Charlie Day (Luigi), Jack Black (Bowser), Keegan-Michael Key (Toad) und Kevin Michael Richardson (Kamek).

Lange müssen sich Fans nicht mehr gedulden – im April 2026 kommt der Film weltweit in die Kinos. Es ist die Hauptattraktion der Feierlichkeiten zum 40. Geburtstag von «Super Mario Bros.». Das erste Game der «Super Mario Bros.»-Reihe erschien am 13. September 1985 in Japan für den Famicon (hier bekannt als NES).

Um die Wartezeit zu verkürzen, bringt Nintendo die beiden «Super Mario Galaxy»-Games ab dem 2. Oktober auf die Switch:

Titelbild: Nintendo / Illumination

Dieser Artikel gefällt mir! 6 Personen gefällt dieser Artikel







