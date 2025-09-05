Thok bringt neues Enduro E-Bike mit Bosch Motor

Meinung
Purer MTB-Fahrspass: Beta-Test des Bosch Performance Line CX Upgrades
von Patrick Bardelli
Thok präsentiert auf dem Italian Bike Festival ein neues Enduro E-Bike. Und bringt mit dem «TK02 S» eine neue Generation E-MTBs mit Aluminiumrahmen und Bosch Motor auf den Markt.
Der italienische Brand Thok stellt sein neues Enduro E-Bike auf dem Italian Bike Festival in Misano der Öffentlichkeit vor. Wie das Unternehmen in einer Mitteilung schreibt, ergänzt das «TK02 S» die bisher mit Shimano motorisierten Modelle und vervollständigt so das Angebot der Marke.
Herzstück des «TK02 S» ist laut Thok der neue Bosch Performance Line CX Motor, der bis zu 100 Nm Drehmoment und eine Spitzenleistung von 750 Watt liefert. Er wird mit dem Bosch PowerTube Akku kombiniert. Serienmässig mit 800 Wh ausgestattet, ist er mit dem Bosch Range Extender mit 250 Wh kompatibel, was eine Gesamtkapazität von bis zu 1050 Wh ermöglicht.
Gemäss Hersteller kommt das neue Modell mit einem modernen, aufgeräumten Look: Die Kabelführung ist auch im Bereich des Steuerrohrs vollständig integriert. Beim Schaltwerk setzen die Italiener auf das Eagle T-Type 70 Schaltwerk von Sram, das einen geschmeidigen Gangwechsel auch unter Volllast gewährleisten soll. Diese Technologie gibt es übrigens dank Hyperglide+ auch bei der neuen Shimano XTR Di2.
Weiter verbaut Thok Vierkolbenbremsen MT5 von Magura und Fox Performance Federelemente mit jeweils 170 Millimeter Federweg vorne und hinten.
Das «TK02 S» von Thok ist in vier Grössen (S, M, L, XL) in der Farbe «Black Sand» zum Preis von 6290 Euro inkl. Mehrwertsteuer erhältlich.
Im Juni konnte ich die neueste Version der Bosch Performance Line CX in der Beta-Version testen und war hin und weg. Meine Eindrücke dazu habe ich dir hier verlinkt:
Vom Radiojournalisten zum Produkttester und Geschichtenerzähler. Vom Jogger zum Gravelbike-Novizen und Fitness-Enthusiasten mit Lang- und Kurzhantel. Bin gespannt, wohin die Reise noch führt.