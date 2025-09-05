News & Trends 3 1

Thok bringt neues Enduro E-Bike mit Bosch Motor

Thok präsentiert auf dem Italian Bike Festival ein neues Enduro E-Bike. Und bringt mit dem «TK02 S» eine neue Generation E-MTBs mit Aluminiumrahmen und Bosch Motor auf den Markt.

Der italienische Brand Thok stellt sein neues Enduro E-Bike auf dem Italian Bike Festival in Misano der Öffentlichkeit vor. Wie das Unternehmen in einer Mitteilung schreibt, ergänzt das «TK02 S» die bisher mit Shimano motorisierten Modelle und vervollständigt so das Angebot der Marke.

Herzstück des «TK02 S» ist laut Thok der neue Bosch Performance Line CX Motor, der bis zu 100 Nm Drehmoment und eine Spitzenleistung von 750 Watt liefert. Er wird mit dem Bosch PowerTube Akku kombiniert. Serienmässig mit 800 Wh ausgestattet, ist er mit dem Bosch Range Extender mit 250 Wh kompatibel, was eine Gesamtkapazität von bis zu 1050 Wh ermöglicht.

Bosch ergänzt beim TK02 S die Shimano-motorisierte TK01-Reihe.

Quelle: Thok E-Bikes

Thok «TK02 S» und seine Komponenten

Gemäss Hersteller kommt das neue Modell mit einem modernen, aufgeräumten Look: Die Kabelführung ist auch im Bereich des Steuerrohrs vollständig integriert. Beim Schaltwerk setzen die Italiener auf das Eagle T-Type 70 Schaltwerk von Sram, das einen geschmeidigen Gangwechsel auch unter Volllast gewährleisten soll. Diese Technologie gibt es übrigens dank Hyperglide+ auch bei der neuen Shimano XTR Di2.

Weiter verbaut Thok Vierkolbenbremsen MT5 von Magura und Fox Performance Federelemente mit jeweils 170 Millimeter Federweg vorne und hinten.

Die Bremsscheiben von Magura mit einem Durchmesser von 203 mm.

Quelle: Thok E-Bikes

Hauptmerkmale des «TK02 S» Rahmen: CNC-gefrästes 6061 T6/T4 Aluminium – 170 mm Federweg – aktualisierte Geometrie mit 77,5° Sattelrohr- und 64,5° Steuerrohrwinkel – Mullet-Setup – Viper Head – vollständig integrierte Kabelführung – UDH-Schaltauge-kompatibel

Motor: Bosch Performance Line CX Gen 5 (BDU384Y) – 250 W – 100 Nm – kompatibel mit Bosch Software-Updates

Akku: integrierter modularer Bosch-Akku mit 800 Wh – kompatibel mit 400/600 Wh Variante und Bosch Powermore 250 Wh Range Extender (Reichweite bis zu 1050 Wh)

Gabel: Fox 38 Float Performance – 170 mm

Dämpfer: Fox Float X Performance – THOK Custom Tuning

Schaltwerk: SRAM Eagle T-Type 70

Bremsen: Magura MT5 Vierkolbenbremsen – 203 mm Bremsscheiben

Laufräder: Mullet-Konfiguration – 29” vorne / 27,5” hinten

Reifen: Maxxis Assegai 29x2.6 EXO+ (vorne) und Maxxis DHR II 27.5x2.6 EXO+ (hinten) – tubeless ready

Sattelstütze: Serienmässige Teleskopsattelstütze bei allen Grössen (S/125mm, M/150mm, L-XL/170mm)

Fahrspass mit bis zu 100 Nm Drehmoment, 750 Watt Unterstützung und einer Reichweite von maximal 1050 Wh.

Quelle: Thok E-Bikes

Das «TK02 S» von Thok ist in vier Grössen (S, M, L, XL) in der Farbe «Black Sand» zum Preis von 6290 Euro inkl. Mehrwertsteuer erhältlich.

Was taugt die neue Bosch Performance Line CX?

Im Juni konnte ich die neueste Version der Bosch Performance Line CX in der Beta-Version testen und war hin und weg. Meine Eindrücke dazu habe ich dir hier verlinkt:

Meinung Purer MTB-Fahrspass: Beta-Test des Bosch Performance Line CX Upgrades von Patrick Bardelli

Titelbild: Thok E-Bikes

Dieser Artikel gefällt mir! 3 Personen gefällt dieser Artikel







