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Thriller-Titan Sebastian Fitzeks neuer Roman «Der Nachtzug»

Der König des deutschsprachigen Psycho-Thrillers, Sebastian Fitzek, legt nach: 20 Jahre nach «Die Therapie» erscheint «Der Nachtzug». Fitzek-Fans wissen genau, was sie erwartet.

Wo Sebastian Fitzek draufsteht, ist Tod, Irrsinn und Spannung drin. Darauf können sich seit «Die Therapie» vor 20 Jahren seine Fans, die in die Millionen gehen, verlassen. So zuverlässig, dass Fitzek sämtlichen Bestsellern und Preisen, die er schon erhalten hat, auch regelmässig masslose Gewaltverherrlichung und Blutrausch vorgeworfen wird.

Egal, ob man nun ein Fan seiner spannungsgeladenen Thriller ist, oder die Bücher wegen der Gewalt eher meidet, zumindest für den Erfolg, den Fitzek mit seinen Büchern hat kann man ihm nur Anerkennung zollen. Und dass dieser mit dem neuen Werk «Der Nachtzug» im gleichen Stile anhalten wird, ist eine ziemlich sichere Wette.

Belletristik Der Nachtzug (limitierte Auflage) Deutsch, Hardcover, Sebastian Fitzek

Darum geht es

Protagonist der Geschichte ist Adrian Corvin, ein Berliner Strafverteidiger, der gerade den schlimmsten Albtraum erlebt, den du dir vorstellen kannst: seine Frau wurde ermordet und sein Sohn entführt – von der geständigen Mörderin. Diese ist aber nicht in Haft, sondern sitzt im luxuriösen Nachtzug «Royal Rail Express», wo sie Corvin die Bedingungen unterbreitet, unter denen er seinen Sohn zurückbekommen könne.

Der Autor lasse die Leserschaft «wieder einen tiefen Blick in die Abgründe menschlicher Seelen werfen», schreibt der Verlag über die Geschichte. Das Locked-Room-Setting im luxuriösen Nachtzug erinnert mich alten Mann natürlich sofort an «Mord im Orientexpress», den Hercule-Poirot-Krimi von Agatha Christie (rsp. die verschiedenen Verfilmungen davon). Für alle Fitzek-Fans ist «Der Nachtzug» sowieso ein Muss, für Nicht-Fans wie mich (hatte bisher einfach keine Lust auf diese Gewalt-und-Psycho-Thriller) könnte das bekannte Setting durchaus ein Anlass sein, dem Genre und Autoren mal eine Chance zu geben.

Das Buch ist ab sofort erhältlich und das auch in einer limitierten Sonder-Edition.

Titelbild: zvg

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