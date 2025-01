Timothy (53) stößt bei Renovierungsarbeiten auf ein 46 Jahre altes Geschenk

Stell dir vor, du bist 53 Jahre alt und findest beim Renovieren ein altes Weihnachtsgeschenk, das du mit sechs Jahren hättest bekommen sollen. Dies ist Timothy King aus dem US-Staat Illinois geschehen.

Einen kleinen Schatz entdeckt: das hat der US-Amerikaner Timothy King beim Renovieren. Hinter einer Wand im Haus seiner Eltern fand er ein in Disney-Weihnachts-Papier gewickeltes Geschenk mit seinem Namen drauf. Er hätte es vor 46 Jahren von seinen Eltern bekommen sollen.

King hat ein eigenes Bauunternehmen und hat seinen Eltern nach Weihnachten bei der Renovierung geholfen. Wie das Magazin People berichtet, sah King das Geschenk hinter einem Wandspiegel, asl er gerade dabei war, die Badezimmerwand einzureißen. Es stand sein Name drauf. Er lud ein Video von dem Fund auf Instagram und versah es mit dem Hashtag «Weihnachtswunder» (rsp. im Original auf Englisch: «christmasmiracle».

Dann hat er das Geschenk, das er als kleiner Junge hätte bekommen sollen, gemeinsam mit seiner Mutter geöffnet. Darin: Vier bunte Matchbox-Thunder-Jets von 1978, originalverpackt. Ein Video davon teilte King ebenfalls bei Instagram – mittlerweile hat es mehr als 65.000 Likes. Seine Mutter konnte sich übrigens gar nicht daran erinnern, die Modellflugzeuge gekauft zu haben.

Nach geschätzt 46 Jahren kamen die Jets bei ihrem Besitzer an.

Quelle: Instagram

Die Matchbox-Flugzeuge kamen 1978 auf den Markt

King schätzt, dass das Geschenk 1978 hinter die Wand gefallen ist, als er etwa sechs Jahre alt war. In jenem Jahr war das Matchbox-Set auf den Markt gekommen. «Meine Mutter achtete immer darauf, dass meine Schwester und ich die gleiche Anzahl von Geschenken bekamen», sagte er dem Magazin People. «Also haben wir gescherzt, dass ich 46 Jahre lang um ein Geschenk betrogen wurde.» Seine Eltern hätten die Geschenke für die Kinder meist auf dem Dachboden versteckt. Wahrscheinlich sei es von dort in einen Zwischenraum in einer Wand gefallen und blieb seither unbemerkt.

