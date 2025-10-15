News & Trends 13 3

Tolino führt den «Flip» ein: eine Fernbedienung fürs Umblättern

Tolino erweitert sein Zubehör um den «Flip», eine Fernbedienung zum Umblättern. Das Gerät soll das Lesen bequemer und barrierefreier machen. Oder einfach zeigen, wie weit Komfort inzwischen geht.

Es gibt Dinge, von denen du nie wusstest, dass du sie nicht brauchst – bis sie angekündigt werden. Oder brauchst du sie vielleicht doch? Tolinos neue Bluetooth-Fernbedienung «Flip» gehört genau in diese Kategorie. Sie soll etwa 30 Euro beziehungsweise 30 CHF kosten und im November 2025 erscheinen. Die Fernbedienung macht im Grunde genau eine Sache: Sie blättert dein E-Book um.

Blättern ohne Handbewegung – endlich!

Der «Flip» verbindet sich per Bluetooth 5.0 mit deinem Tolino und übernimmt das Vor- und Zurückblättern über zwei Tasten. Die sind unterschiedlich groß, damit du sie auch im Dunkeln unterscheiden kannst. Oder wenn du beim Lesen gerade mit der zweiten Hand Chips isst.

Laut Tolino soll das Gerät das Lesen «noch bequemer» und, das ist der sympathischste Aspekt, barrierefreier machen. Denn Menschen mit motorischen Einschränkungen können so tatsächlich einfacher lesen. Für alle anderen bleibt die Frage: Wie viel Bewegungsfreiheit braucht ein Daumen eigentlich?

Die Fernbedienung funktioniert bis zu 20 Meter weit, was selbst für die sehstärksten Leserinnen und -Leser überambitioniert wirkt. Strom bekommt sie von einer AAA-Batterie, die mehrere Monate halten soll. Eine Trageschlaufe liegt ebenfalls bei, damit die Fernbedienung sicher in der Hand bleibt.

Design und Kompatibilität

Optisch bleibt Tolino seinem bekannten, zurückhaltenden Design treu: Der Flip ist in Schwarz oder Weiß erhältlich, wiegt rund 47 Gramm und misst etwa zehn Zentimeter in der Länge.

Der Flip ist ausschließlich mit den aktuellen Tolino-Modellen Shine 5, Shine Color und Vision Color kompatibel. Ältere Geräte werden derzeit nicht unterstützt. Eine Verbindung mit Smartphones oder Tablets ist laut Tolino nicht vorgesehen, da es dabei zu Funktionsstörungen – etwa bei der Bildschirmtastatur – kommen kann.

Titelbild: Tolino

