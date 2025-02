News & Trends 3 0

Tonies kombinieren Hörspiel, Malbuch und Sticker

Hörboxen-Hersteller Tonies hat für kleine Leute ab vier Jahren drei neue Produkte am Start. Jetzt wird nicht mehr nur zugehört, sondern auch noch gemalt und geklebt.

Tonies bringt im Februar neue Sets für die Kreativ-Tonies heraus. Diese kannst du auch über die Toniebox wiedergeben, aber mit der passenden App individuelle Inhalte aufspielen.

Die drei neuen Titel kombinieren jeweils ein Malbuch mit 64 Seiten, 60 Stickern und ein Hörspiel. Die Artikel sind für Kinder ab vier Jahren gedacht.

Von Feen, Piraten und Zauberern In «Die kleine Fee und die verlorene Magie» hat die kleine Fee ein großes Problem. Sie hat ihren Zauberstab verloren und kann jetzt keine Wünsche mehr erfüllen. Gemeinsam mit ihrem besten Freund, dem Einhorn, macht sie sich auf die Suche. Dabei begegnen die beiden allen ihren Freunden.

Um die Schätze auf dem Piratenschiff zu verteilen, müssen die Kinder den kleinen Piraten und seine beste Freundin begleiten.

Die beste Freundin des kleinen Piraten ist ein Papagei. Weil das Piratenschiff vor lauter Gold, Diamanten und anderen Schätzen fast auseinander quillt, beschließen die beiden, den Schatz an ihre Freunde zu verteilen. Die Kinder können die beiden in «Der kleine Pirat und die Spur der Schätze» auf ihrer Reise begleiten.

In einem weiteren Abenteuer tauchen die Kinder in die Welt von Zauberer Felix und dessen besten Freundin, der Eule Ella, ab. Am «Freundschaftstag im Zauberwald» ist wie in den anderen Geschichten ordentlich was los.

Wenn die Tonies bislang nicht bei dir eingezogen sind, findest du bei uns im Shop eine Reihe von Starter-Sets:

Ab wann wir die Tonies-Malbücher im Sortiment haben, steht bisher nicht fest.

