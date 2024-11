Tonies kündigt neue Eigenkreation an: «Lalalinos»

Tonies erweitert sein Angebot um eine neue, selbstentwickelte Figurenreihe namens «Lalalinos». Die neuen Tonies sollen mit abwechslungsreichen Songs Kinder ab drei Jahren zum Singen und Tanzen anregen und ihre Entwicklung fördern.

Auf die «Schlummerbande» folgen die «Lalalinos»: Audioboxen-Hersteller Tonies hat in einer Pressemitteilung bekannt gegeben, dass es eine neue Reihe von Figuren geben wird, die das Unternehmen vollständig selbst entwickelt hat. Die «Lalalinos» sind eine Freundesgruppe bestehend aus der Maus Scout und dem Polarfuchs Akio, später soll noch ein Hund namens Cosmo hinzustoßen. Sie wohnen in der bunten Stadt Bumbaloo, in der sie Abenteuer erleben und viel dazu singen.

Die Tonies wurden für Kinder ab drei Jahren entwickelt und sollen ab dem 21. November 2024 erhältlich sein: «Die beste Band in Bumbaloo» und «Es groovt in Bumbaloo» heißen die ersten zwei Hörfiguren.

Musik und Tanz im Kinderzimmer

Während etablierte Tonies-Figuren vor allem auf bekannte Geschichten und Lieder setzen, bieten die «Lalalinos» eine völlig neue, selbstentwickelte Welt. Tonies schreibt auf seiner Webseite, dass die Figuren «die Entwicklung von Kindern auf spielerische und musikalische Weise» fördern. Originelle Popsongs sollen zum Mitsingen und -tanzen animieren. Dabei sollen die kleinen Hörer auch dazu inspiriert werden, selbst ein Instrument auszuprobieren.

Es ist nicht die erste Eigenkreation von Tonies: Die Reihen um Leos Tag oder die «Schlummerbande» sind etwa Figuren, die das Unternehmen vollständig selbst entwickelt hat. Hinzu kommen verschiedene Einzelfiguren, wie zum Beispiel ein Lama, das Yoga praktiziert.