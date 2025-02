News & Trends 44 10

Tracker analysiert Gesundheitswerte jedes Mal, wenn du aufs WC gehst

Den Withings U-Scan Nutrio Sensor hängst du dir wie einen WC-Stein in die Toilette. Mit einer App kannst du automatisch und regelmässig vier Gesundheitsdaten messen.

Vier Jahre hat der französische Hersteller entwickelt, weitere zwei Jahre dauerte es bis zur offiziellen Zulassung in Europa: Nun ist der Toiletten-Sensor U-Scan erhältlich. Vorerst konzentriert sich Withings dabei auf vier Marker rund um das Thema Ernährung, obwohl im Urin rund 3000 Stoffwechselprodukte nachweisbar sind.

Den Withings U-Scan Nutrio Sensor hängst du vorne in die Toilette.

Quelle: Withings

So funktioniert der Sensor fürs Klo

U-Scan Nutrio soll die Urinteststreifen oder gar Labortests ersetzen. Dazu wird das muschelförmige Gerät direkt vorne in die Toilette gehängt – mit einem Bügel über den Rand, wie du das von einem WC-Stein her kennst. Die Auswertung erfolgt dann in einer App fürs Smartphone.

In den Scanner wird eine Kartusche eingesetzt, die für etwas über 20 Auswertungen genutzt wird. Danach muss sie ausgetauscht werden. Mitgeliefert bekommst du auch eine Station, ähnlich einem Kopfhörer-Case, in der du den Sensor aufladen, reinigen und aufbewahren kannst. Du musst dafür nur den Hängebügel berühren, nicht den U-Scan Nutrio selber.

Die Reinigungs-Box für den Toiletten-Sensor.

Quelle: Withings

Grundsätzlich sind mit unterschiedlichen Kartuschen verschiedene Messungen möglich. In Europa ist vorerst nur die Messung von Ernährungsdaten möglich, in den USA gibt es bereits eine Kartusche für die Zyklusmessung. Geplant sind auch spezielle Anwendungen, die von Ärztinnen und Ärzten zur Überwachung von Messwerten über eine längere Zeit verschrieben werden.

Das kann der Nutrio-Sensor messen

Vier verschiedene Ernährungsparameter erfasst der U-Scan Nutrio Sensor: Ketone: Das sind Stoffe, die entstehen, wenn der Körper Fettreserven anstelle von Kohlenhydraten zur Energiegewinnung nutzt. Im Urin sind sie nachweisbar bei speziellen Diäten, beim Fasten oder bei Ausdauersportarten. Die Messung kann also in diesen Fällen zur Überwachung genutzt werden – oder als Alarmsignal für Stoffwechselprobleme oder Diabetes.

Das sind Stoffe, die entstehen, wenn der Körper Fettreserven anstelle von Kohlenhydraten zur Energiegewinnung nutzt. Im Urin sind sie nachweisbar bei speziellen Diäten, beim Fasten oder bei Ausdauersportarten. Die Messung kann also in diesen Fällen zur Überwachung genutzt werden – oder als Alarmsignal für Stoffwechselprobleme oder Diabetes. Vitamin C: Ist der Tagesbedarf gedeckt, sind Überschüsse im Urin messbar. Vitamin C stärkt das Immunsystem und die Haut.

Ist der Tagesbedarf gedeckt, sind Überschüsse im Urin messbar. Vitamin C stärkt das Immunsystem und die Haut. Bio-Säuregehalt: Der pH-Wert des Urins wird gemessen. Dieser kann Hinweise auf eine einseitige Ernährung geben und auch auf die Gefahr von Harnwegsinfektionen.

Der pH-Wert des Urins wird gemessen. Dieser kann Hinweise auf eine einseitige Ernährung geben und auch auf die Gefahr von Harnwegsinfektionen. Hydro Status: Damit wird die Flüssigkeitszufuhr im Körper gemessen.

Solche Urintests für zu Hause sind nichts Neues. Es gibt sie bisher in Form von Streifen mit verschiedenen Quadraten, die sich je nach Resultat verfärben. Damit sind sogar noch mehr Tests möglich, etwa für Zucker, Eiweiss oder Blutkörperchen. Aber auf einen Streifen zu pinkeln und ihn dann von Hand auszuwerten, ist sicher mühsamer als die automatische Analyse mit Sensor und App.

Die Software ist denn auch ein wichtiger Zusatz. Hier findest du nicht nur Informationen zu den einzelnen Werten, sondern kannst auch ganze Programme mit Ernährungstipps und Rezepten abrufen, um Schritt für Schritt gesünder zu leben. Wie aussagekräftig die erhobenen Werte sind, müssen Tests zeigen.

Tracking und Auswertung erfordern Vertrauen in den französischen Hersteller, denn die Daten werden zur Analyse auch in die Cloud hochgeladen. Withings verspricht aber höchste Datenschutzstandards und Konformität mit der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO).

In der App findest du die gesammelten Daten und Auswertungen.

Quelle: Withings

Teures Gadget mit Abo – nur für eine Nischenzielgruppe

So faszinierend die Technik ist, so teuer ist U-Scan Nutrio. Bisher ist das Gerät direkt beim Hersteller für 350 Euro oder Franken erhältlich – und das für ein Produkt, das Withings noch als «in der Beta-Phase» bezeichnet.

Dazu kommt dann noch ein Abo, denn alle zwei bis drei Monate muss die Kartusche ausgetauscht werden. Diese Bestellung wird im Abo automatisch ausgelöst, solange du es nicht kündigst. Bei zwei bis vier Ernährungstests pro Woche zahlst du dann jeweils nochmals 100 Euro oder Franken. Bei fünf bis sieben Tests pro Woche sind es gar 180 Euro oder Franken alle ein bis zwei Monate. Immerhin ist auch gleich Reinigungspulver für die U-Scan-Lade- und -Reinigungsstation inklusive. Einzelne Kartuschen sind bisher nur in den USA erhältlich. Zum Vergleich: Ein 50er-Pack mit Teststreifen gibt es bereits für 40 Franken.

Die Kapsel muss alle paar Monate ausgetauscht werden.

Quelle: Withings

Wer braucht überhaupt so ein Urinlabor für zu Hause? Es gibt sicher medizinische Gründe, den Stoffwechsel zu überwachen, und auch Spitzensportlerinnen und Spitzensportler werden mit den Werten etwas anfangen können. Für alle anderen macht es nicht wirklich Sinn, mit den vier Basisdaten die Flüssigkeitszufuhr und die Ernährung zu überwachen.

Als Alternative zum jährlichen Gesundheitscheck bei der Ärztin oder dem Arzt, wo je nachdem auch eine Urinprobe genommen wird, ist Withings U-Scan Nutrio momentan noch viel zu teuer. Auch wenn es natürlich ein Vorteil wäre, dass die Werte regelmässiger und häufiger kontrolliert werden und man bei Veränderungen schneller reagieren könnte.

Titelbild: Withings

